Schlittenfahrt durch eine prächtige Winterlandschaft: So macht der Weg zur Schule natürlich richtig Spaß. Foto: zg

Von Stefan Hagen

Heidelberg/Rhein-Neckar. Es war im Winter 1955, als dem Heidelberger Fotografen Hans Speck plötzlich zwei Pferdeschlitten in der Uferstraße begegneten. Die Insassen winkten dem Mann mit der Kamera fröhlich zu und forderten ihn auf, doch mal auf den Auslöser zu drücken. Speck zögerte keinen Moment und hielt die fröhliche Schlittenfahrt für die Nachwelt fest.

"Meine Freundinnen und ich waren auf dem Weg zur Berufsschule", erzählt Gerda Apfel im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Ihr Bruder und ein Freund hatten spontan angeboten, die Gruppe in die Schule zu fahren.

"Da haben wir natürlich nicht Nein gesagt", erinnert sich die Heidelbergerin. Und schon ging es los in Richtung der Johannes-Kepler-Realschule in der Mönchhofstraße. "Unser Unterricht fand dort im Keller statt", sagt Gerda Apfel. Das Pauken war an diesem Wintertag aber schnell wieder vorbei. Denn bereits nach drei Stunden holten die Gentlemen die Damen mit dem flotten Pferdeschlitten wieder von der Schule ab.

Aber von dort aus ging es nicht gleich nach Hause. "Wir sind dann nach Dossenheim zum Schwabenheimer Hof gefahren und haben dort erst einmal so richtig gevespert." Und dann betont Gerda Apfel noch, dass alle Schülerinnen auf dem Foto RNZ-Leserinnen sind.