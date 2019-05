Region Heidelberg. (mün) Auf Heidelberg rollte eine kleine Hochwasserwelle zu. Nach derzeitigen Prognosen soll der Neckarpegel bei Heidelberg In der Nacht zu Mittwoch die Drei-Meter-Marke überschreiten.

Noch ist unklar, ob die Bundesstraße B37 bei der Alten Brücke in der Heidelberger Altstadt gesperrt werden muss. Das ist ab einem Pegel ab 3,55 Meter notwendig.

Unter der Theodor-Heuss-Brücke (zwischen Bismarckplatz und Neuenheim) geht ab einem Pegel von 4,25 Meter nicht, weil dann an dieser Stelle die B37 überflutet wird.

Die Schifffahrt wird auf dem Neckar bei Heidelberg schon bei einem Pegel ab 2,60 Meter eingestellt.

In Eberbach ist zwar der Neckarlauer seit Montag gesperrt. Aber derzeit ist nicht mit einer Überflutung der Bundesstraße B37 zu rechnen. Das wäre erst aber einem Pegel von 6 Meter notwendig.

Update: Dienstag, 21. Mai 2019, 10.50 Uhr

Montag, 20. Mai 2019, 15.30 Uhr

Heidelberg/Eberbach. (by/hö) Die derzeitigen Regenfälle bleiben nicht ohne Folgen, es ist wieder mit Hochwasser zu rechnen. Laut Hochwasservorhersagezentrale ist für Mittwochvormittag bei der Schleuse Rockenau mit einem Pegel von 5,50 Meter zu rechnen. Das wären in Eberbach 5 Meter, womit der Neckarlauer überschwemmt wäre. Dieser soll, laut Ordnungsamt, vorsorglich bereits am Dienstag zwischen 4 und 5 Uhr früh gesperrt werden.

Kleines #Hochwasser erwartet: Die Stadt Heidelberg wird vorsorglich ab Dienstagfrüh, 5 Uhr, im Bereich der Alten Brücke Sandsäcke anbringen. https://t.co/MCaNDEu6QP — Stadt Heidelberg (@heidelberg_de) 20. Mai 2019

Auch die Stadt Heidelberg bereitet sich auf das dritte - und aller Voraussicht nach schwächste - Hochwasser dieses Jahres vor. Im Gegensatz zu dem im Januar wird aber die B37 an der Alten Brücke nicht überflutet. Ab Dienstagfrüh, 5 Uhr, will die Stadt diesen Bereich mit Sandsäcken sichern. Auf jeden Fall aber sollten die Halter ihre dort geparkten Autos entfernen.

Dass sich der Neckar angesichts des vielen Regens der letzten Tage ordentlich füllen würde, war absehbar, aber Montagabend deutet noch nichts darauf hin: Mit einem Pegelstand von 2,22 Metern (gemessen an der Karlstor-Schleuse) ist alles noch im Normalbereich. Das ändert sich ab Dienstagmittag rasant, sodass für die frühen Morgenstunden des Mittwochs ein Höchststand von 3,40 Meter erwartet wird. Das ist die Prognose der Hochwasserzentrale mit der größten Wahrscheinlichkeit. Im ungünstigsten Fall wird mit knapp vier Metern gerechnet - ab 3,55 Meter wird die B 37 an der Alten Brücke überschwemmt.

So schnell das Hochwasser gekommen ist, so schnell ist es auch wieder verschwunden: Ab Donnerstag ist der Neckar wohl wieder in seinem Bett. Wer auf Nummer sicher gehen will: Im Internet wird unter www.heidelberg.de/hochwasser laufend informiert. Da gibt es auch eine Webcam, die die Situation an der Alten Brücke filmt.