Von Sabine Hebbelmann

Heidelberg/Rhein-Neckar/Beira. Was der Heidelberger Paulino Miguel aus seinem Heimatland berichtet, ist erschreckend: Mosambik kommt nicht zur Ruhe. Nachdem vor zwei Jahren kurz hintereinander zwei tropische Wirbelstürme die Hafenstadt Beira und den Norden des Landes verwüstet hatten, trafen weitere Zyklone das bettelarme Land. Zugleich bringen islamistische Rebellen ganze Städte unter ihre Kontrolle. Über 600.000 Menschen sind innerhalb des Landes geflüchtet.

Um unbürokratisch Hilfe vor Ort organisieren zu können, hatte Miguel den gemeinnützigen Verein "Uthukumana Afrika" gegründet, der im Januar in das Vereinsregister eingetragen wurde. "Vorher war es kompliziert zu spenden", erläutert der 50-Jährige. Über 1800 Euro kamen bei der zurückliegenden Weihnachtsspendenaktion zusammen. Eine Frau habe schon zum zweiten Mal gespendet.

Paulino Miguel lebt in Heidelberg und hilft seiner alten Heimat.

Miguel ist es wichtig, gegenüber den Spendern nachvollziehbar zu machen, wofür das Geld verwendet wird. Da er von den meisten keine Kontaktdaten besitzt, hat er den Weg über die Rhein-Neckar-Zeitung gewählt, um sich zu bedanken und über die Aktivitäten zu berichten. Auch auf der Homepage des Vereins finden sich Berichte über die Aktionen und die Verwendung der Spenden.

Demnach hat sich das Hilfsprojekt gut entwickelt. In Mosambik fanden sich zehn motivierte und qualifizierte Helferinnen und Helfer, die sich vor Ort auskennen und wissen, wo das Spendengeld besonders Bedürftige erreicht. Jede Woche telefoniert Miguel mit ihnen. "Die jungen Leute machen das echt gut", freut sich der Vereinsgründer und ergänzt: "Sie sind gut organisiert, schicken Listen, was sie wofür brauchen, dokumentieren die Übergabe mit Berichten und Videos, legen die Quittungen vor und rechnen alles sauber ab." Bei ihren Aktionen tragen sie T-Shirts mit dem Vereinsnamen und -banner als Aufdruck.

"Sie brauchen gar nicht viel, fünf Euro reichen, um ein Kind mit Schulmaterial auszustatten", betont Miguel. "Von dem Geld, das wir aus der Spendenaktion nach Mosambik schicken konnten, wurden Grundnahrungsmittel wie Öl und Reis sowie Hygieneartikel wie Seife gekauft", berichtet er. Außerdem wurden in einer lokalen Näherei Masken hergestellt und für die Kinder Schulhefte besorgt. Auf Wunsch der lokalen Partner hat sich der Verein auf zwei besonders betroffene Vororte der Stadt Beira konzentriert. Die Aktiven haben in Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern den Bedarf pro Haushalt analysiert und dokumentiert. Um in der Krisenregion Cabo Delgado von Krieg und Terror abzulenken, haben die Freiwilligen für Kinder ein Fußballturnier organisiert. Die Provinzhauptstadt Pemba mit ihren zuvor 130.000 Einwohnern hat 250.000 Geflüchtete aufgenommen.

Die Islamisten haben mehrere Orte angegriffen und einige sogar vorübergehend unter ihre Kontrolle gebracht, darunter eine Stadt mit 75.000 Einwohnern. "Das ist eine richtige Katastrophe", sagt Miguel, der sich sehr besorgt über die Lage äußert. Die mosambikanische Regierung agiere hilflos, es dringen wenige Informationen nach außen, sagt er. "Wer berichtet, bringt sich in Gefahr." Für den Verein ist es hier nicht leicht, tätig zu werden.

Unterstützt werden in Cabo Delgado Familien, die in abgelegenen Dörfern im Landesinneren geflüchtete Familienangehörige aufgenommen haben. Auch in Beira konzentriert sich der Verein auf den ländlichen Raum: Die Helfer gehen von Haus zu Haus und klären auf – über Wetterwarnungen, wie die Bewohner Schutt und Müll beseitigen können oder darüber, welche Dokumente sie bei der nächsten Flutkatastrophe mitnehmen sollten. Zu den Zielen des Vereins gehört es auch, Freiwillige vor Ort im Katastrophenschutz auszubilden.

Die Förderung solcher Qualifizierungsmaßnahmen möchte der Verein als Nächstes ins Auge fassen. Der Aufwand ist hoch. "Wir müssen Anträge stellen und alles überprüfen lassen", sagt Miguel. Die Arbeit wird ihm so schnell nicht ausgehen.

Info: Spendenkonto: LBBW; IBAN DE 73 6005 0101 0405 4058 77; BIC: SOLADEST 600; Homepage: https://www.uthukumana.com