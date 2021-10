Von Stefan Hagen

Heidelberg/Rhein-Neckar. In der Heidelberger Fußgängerzone ist ab heutigem Samstag wieder "der Löwe los". Doch keine Bange: Das schon von Weitem sichtbare "Raubtier" ist ganz harmlos und für eine gute Sache im Einsatz. "Leo" ist das Maskottchen des Lions Club Heidelberg-Palatina, der auch in diesem Jahr seinen legendären "Heidelberger Adventskalender" unters Volk bringt.

Rund 7500 Exemplare werden zum Preis von je fünf Euro an zahlreichen Verkaufsstellen angeboten – unter anderem in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung in der Heidelberger Neugasse. In diesem Jahr gibt es auch wieder einen Straßenverkauf. An den Samstagen 30. Oktober sowie 6., 13. und 20. November steht die Lions-Truppe samt "Leo" vor dem Haus "Zum Riesen" in der Hauptstraße 52 in der Heidelberger Fußgängerzone. Der Verkauf beginnt jeweils um 10 Uhr und läuft, bis die für den entsprechenden Samstag reservierten Kalender ausverkauft sind.

Und die Erfahrung lehrt, dass dies immer recht schnell der Fall ist. Zu gewinnen gibt es Sachpreise im Gesamtwert von über 36.000 Euro, wie Lions-Mitstreiter Matthias Wermke betont. Zahlreiche langjährige, aber auch neue Sponsoren aus der Heidelberger Geschäftswelt würden die Aktion unterstützen.

Mit den Einnahmen aus dem Kalenderverkauf werden regionale, nationale und internationale Hilfsprojekte unterstützt, darunter das Programm Lions-Quest "Erwachsen werden", das Jugendlichen in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis dabei hilft, ein besseres Sozialverhalten zu erlernen, ihre Gewaltbereitschaft zu dämpfen und Drogen zu widerstehen.

Und so funktioniert das Ganze: Jeder Kalender ist ein Los; die Kalendernummer auf der Vorderseite ist zugleich die Losnummer. Ob und welchen Preis sie gewonnen haben, erfahren die Käufer aus der RNZ und über die Website des Heidelberger Adventskalenders.

Welche Losnummern an den entsprechenden Tagen letztlich gewonnen haben, können die Kalenderbesitzer täglich – außer montags – in der Rhein-Neckar-Zeitung lesen. Auf der Seite "Rhein-Neckar-Kreis" werden die Gewinnnummern veröffentlicht. Die Sonntagszahlen erfahren die Leser bereits am vorausgehenden Samstag. Und die Montagszahlen werden dann am Dienstag präsentiert. Die RNZ drückt allen Käufern des Heidelberger Adventskalenders ganz fest die Daumen.