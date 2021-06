Heidelberg. (RNZ/krs) Die ursprünglich aus Südostasien stammende Tigermücke hat mit den steigenden Temperaturen wieder Saison. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei den Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Mücke, die tropische Krankheiten wie Dengue- oder Zikaviren übertragen kann.

Effektiv sei dies nur im Larvenstadium. Wasser, das mindestens eine Woche steht, nutzen die Tiere als Brutstätte. Solche Ansammlungen sollten entweder trocken gelegt oder mit B.t.i.-Tabletten behandelt werden.

Der Kreis vergibt die Tabletten kostenlos auf Nachfrage per E-Mail an: tigermuecke@rhein-neckar-kreis.de. Auch wer eine Tigermücke sieht, soll sich am besten mit einem Foto und Zeitpunkt und Ort der Sichtung an die Behörden wenden per E-Mail an: heidelberg@tigermuecke.info.