Von Michael Abschlag

Heidelberg. Lothar Binding (70) sitzt seit 1998 für den Wahlkreis Heidelberg im Bundestag. Für die nächste Legislaturperiode wird der Sozialdemokrat nicht mehr kandidieren. Auch sein CDU-Konkurrent Karl A. Lamers hatte rund vor Wochen seinen Rückzug angekündigt.

Herr Binding, was hat Sie dazu bewogen, nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren?

Ich arbeite jetzt seit über 20 Jahren im Bundestag und bin gerade 70 geworden. Beides zusammengenommen ist für mich ein guter Grund, um aufzuhören, zumal die Familie doch lange Zeit zu kurz kam. Meine Frau und ich haben zwei Söhne und vier Enkel, und um die will ich mich jetzt mehr kümmern. Außerdem haben wir eine Jugendbildungsstätte, für die wir uns viel vorgenommen haben. So gesehen gibt es noch viele gute Aufgaben jenseits der Politik. Und ich werde sicher auch künftig ein politischer Mensch bleiben.

Wenn Sie auf Ihre politische Karriere zurückblicken: Worauf sind Sie besonders stolz?

Karriere ist ein schwieriges Wort. Die meisten denken dabei, es gehe darum, nach oben zu kommen. Mein Ziel war es aber immer, Karriere in der Breite zu machen, mich also um möglichst viele Menschen, Themen und Länder zu kümmern. Als Finanzpolitiker bin ich mit fast allen Themen befasst, weil die Einnahmen und die Ausgaben des Staates zu allen gesellschaftlichen Feldern Bezug haben, sowohl national wie auch international. Da war es mir immer wichtig, denen zu helfen, die es selbst nicht können. Der Begriff Gerechtigkeit spielt dabei eine wichtige Rolle. Das hat sich an einer Stelle in einem ganz anderen Bereich gezeigt: Als das Krebsforschungszentrum seine Studie über die Gefahren des Passivrauchens veröffentlichte. Da war mir klar, dass etwas getan werden muss, und ich habe das Nichtraucherschutzgesetz auf den Weg gebracht. Das war übrigens der einzige Gesetzentwurf, den ich im Parlament alleine geschrieben habe – natürlich mit wissenschaftlicher Unterstützung.

Und was würden Sie anders machen?

Es gibt natürlich immer Dinge, die man nicht erreicht hat, gerade beim Thema Gerechtigkeit. Da bin ich nicht weit genug gekommen. Denken Sie etwa daran, dass die Vermögens- und Einkommensverteilung in Deutschland immer noch eine Spreizung aufweist, die auf lange Sicht für eine Gesellschaft nicht gut ist. Auch in der globalen Armuts- und Reichtumsverteilung haben wir ein ungutes Spannungsfeld aufgebaut. Deshalb müssen wir in der Flüchtlingsfrage auch eine ganz andere Dimension der Nächstenliebe entwickeln. Diejenigen, die das ablehnen, haben nicht verstanden, dass man nicht lange reich sein kann, wenn man nur arme Nachbarn hat. Was ich in Berlin erlebt habe und sehr schlimm finde, ist, dass Menschen unter dem Deckmantel des Christlichen reden und dabei weder im Sinne der Nächstenliebe noch der Humanität handeln.

Sie sind in der SPD, seit Sie 16 sind. Haben Sie manchmal mit ihr gehadert?

Ja, es gab Phasen, in denen ich gehadert habe. Das erste Mal war das bei den Nato-Doppelbeschlüssen, das war für mich sehr schlimm. Auch manche Kompromisse in Koalitionen sind mir sehr schwergefallen. Wir mussten etwa damals dieser unsinnigen Ausländermaut zustimmen, damit wir im Gegenzug den Mindestlohn bekamen. Da sieht man, welche Art von Kompromissen manchmal nötig sind, um etwas Sinnvolles umzusetzen.

Ihre Partei kommt gerade nicht so richtig heraus aus dem Umfragetief. Was würden Sie ihr denn empfehlen?

Wir müssen unsere Politik weiter gut machen. Im Augenblick sieht man ja, wie wichtig es ist, Stabilitätsanker in der Regierung zu haben, die zugleich den Mut haben, in die Zukunft zu denken. Das Rettungsprogramm, das jetzt aufgelegt wird, beruht sehr stark auf der Entscheidungskompetenz von Olaf Scholz. Es war übrigens häufig so, dass die SPD gerade in Krisenzeiten gefragt war. Als Gerhard Schröder an die Regierung kam, war Deutschland der kranke Mann Europas. Er hat dann einen Rettungsring geworfen, und Deutschland hat sich wieder erholt. Diese Funktion hat die SPD oft gehabt. Das ist offensichtlich ihr Los.