Heidelberg. (pol/rl) Der Schneefall am Freitag zog wieder viele Menschen auf den Königstuhl. Aber auch in Lampenhain, Leimen im Bereich Lingental, Weinheim und im Bereich "Langer Kirschbaum" und "Weißer Stein" in Heidelberg Nord, waren viele Ausflügler unterwegs. Das Polizeipräsidium Mannheim hatten das Verkehrsgeschehen vor Ort überwacht, teilten die Beamten am Abend mit.

Das Hauptaugenmerk lag wie bereits am vergangenen Wochenende und an den Tagen rund um Dreikönig auf der Freihaltung der Zu- und Abfahrten zum Königstuhl, um den Betrieb der Buslinie zu gewährleisten sowie Not- und Rettungswege freizuhalten. Am Vormittag war das Verkehrsaufkommen stetig angestiegen, sodass mehrere Streifenwagen des Verkehrsdienstes Heidelberg vor Ort waren.

Die Besucherparkplätze am Königstuhl waren schnell voll ausgelastet, allerdings kam es trotz der Witterung und dem hohen Verkehrsaufkommen kaum zu Behinderungen. Laut Polizei lag dies auch an der Verkehrslenkung durch die Polizeibeamten und einer Einbahnstraßenregelung vor Ort.

Einige Schwerlastwagen blieben auf den winterglatten Fahrbahnen liegen. Der Räum- und Winterdienst der Stadt Heidelberg half den Fahrzeugen dabei, ihre Fahrt fortzusetzen.

Da die Besucher sich auf einem großflächigen Areal verteilten, kam es laut Polizei zu keinen Verstöße gegen die Corona-Abstandsregelungen. Einige wenige Falschparker wurden auf ihr Fehlverhalten angesprochen und ermahnt.

Auch am kommenden Wochenende will die Polizei intensiv beobachten und gegebenenfalls einschreiten.

Update: Freitag, 8. Januar 2021, 18.15 Uhr

Heidelberg. (pri) Am Freitagvormittag kam es in den Höhenlagen des Rhein-Neckar-Kreis zu starken Schneefällen. Dadurch kommt es auch zu Verkehrsbehinderungen. Auf dem Gaiberger Weg kam am Nachmittag ein Gefahrguttransport an einer Steigung wegen durchdrehender Räder nicht mehr weiter und musste den Streudienst abwarten. Wie weit der Fahrer sich dadurch strafbar gemacht hat, ist nicht bekannt.

Es gab am Nachmittag trotz Schneefall und schlechter Sicht einen regelrechten Ansturm auf die Rodelhänge, die Wanderparkplätze mit Autos restlos belegt. So in Leimen-Lingental auf dem Kohlhof und im Bereich Königstuhl. Auf Grund des starken Verkehrsaufkommen, wurde der Drei-Eichen-Verkehr als Einbahnstraße ausgeschildert. Die Polizei ist mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.

Update: Freitag, 8. Januar 2021, 13.45 Uhr