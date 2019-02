Heidelberg. (pol/mün) Nach der Festnahme von vier mutmaßlichen Einbrechern hat die Polizei eine große Menge Diebesgut in deren Wohnungen sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um die Beute aus Einbrüchen möglicherweise in Heidelberg, dem nördlichen Rhein-Neckar-Kreis sowie entlang der Bergstraße und Südhessen handeln dürfte.

Mehr als 100 Gegenstände wurden gefunden: hauptsächlich Schmück, Münzen, Uhren, Elektrogeräte, Taschen und Schuhe. Sie können auf der Polizeipräsidiums Mannheim angeschaut werden - hier geht es zur Übersicht der Polizei.

Wer glaubt, seine Gegenstände zu erkennen, soll sich beim Kriminaldauerdienst (Rufnummer 0621/174-4444) oder direkt per E-Mail bei der Ermittlungsgruppe "Eigentum" melden: HEIDELBERG.KD.K2.EGET@polizei.bwl.de. Die Daten der Anrufer werden entgegen genommen und die Ermittler setzen sich daraufhin umgehend mit jedem Anrufer in Verbindung und vereinbaren einen Besichtigungstermin, teilt die Behörde mit.

Die vier Männer im Alter von 20, 21 und 23 Jahren sitzen in Haft, weil sie an Heiligabend in ein Anwesen auf dem Grenzhof bei Heidelberg eingebrochen sein sollen. Sie wurden am 10. und 15. Januar festgenommen. Die Behörden gehen aber von aus, dass die Männer noch für weitere Straftaten verantwortlich sein sollen.