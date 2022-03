Heidelberg/Rhein-Neckar. (stoy/zg) Was für eine schöne Aktion: Unter dem Motto "Schnipp, schnapp – Haare ab" wurden zugunsten von krebskranken Kindern wieder Zöpfe "geopfert". Gewaschen, unbehandelt und mindestens 25 Zentimeter lang müssen die Haare sein, damit sie als geflochtener Zopf abgeschnitten und gespendet werden können.

Auch Amélie hat ihre Haare für kranke Kinder gespendet. Foto: Arndt

Ende Februar waren im Rahmen der Aktion "Kinder helfen Kindern" in der Region wieder einige "Matten" fällig. Ort des Geschehens war Viani’s Friseure in Mannheim. Zehn Mädchen, junge Frauen und ein junger Mann trennten sich an diesem besonderen Tag, manche leicht und manche schwerer, von ihren Zöpfen.

Der Erlös geht eins-zu-eins – pro Kilo Haar gibt es etwa 360 Euro – jeweils zu einem Drittel an drei Kinderkrebs-Hilfsorganisationen in der Metropolregion: das Kinder-Palliativteam Rhein-Neckar, die Waldpiraten Heidelberg und den Verein Sterntaler/Kinderhospiz Mannheim.

Dafür setzt sich das ehrenamtliche Team um die Familie von Alexander Messmer ein. "Auch wenn wir dieses und letztes Jahr durch die Pandemie an der großen Haarschneideaktion am Wochenende zum Internationalen Kinderkrebstag gehindert wurden", habe man dennoch eine kleine Aktion durchgeführt. Im kommenden Jahr, hoffen Messmer und seine Mitstreiter, dass die Aktion dann wieder in einem größeren Rahmen stattfinden kann.