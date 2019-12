Karlsruhe/Heidelberg.(cab) Pendlern und anderen Bahnkunden stehen zu den Stoßzeiten ab dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember in einzelnen S-Bahnen zwischen Karlsruhe und Heidelberg jeweils 210 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung. Das teilte die Deutsche Bahn am Freitag in Stuttgart mit. Demnach werden die Züge von Montag bis Freitag auf einigen Linien auf drei Triebfahrzeuge verlängert und haben dann 630 Sitzplätze. Der dafür nötige Ausbau der Bahnsteige ist zwischen Heidelberg und Bruchsal fertig geworden, also an den Haltepunkten Kirchheim/Rohrbach, St. Ilgen-Sandhausen, Rot-Malsch, Bad Schönborn-Kronau, Bad Schönborn Süd, Ubstadt-Weiher, Bruchsal Bildungszentrum, Untergrombach und Weingarten. Zudem entstand die neue Station Stettfeld-Weiher. Folgende Verbindungen werden künftig mehr Sitzplätze haben:

> Ab dem Heidelberger Hauptbahnhof nach Karlsruhe. In dieser Richtung wird die S 38317, die um 6.47 Uhr in Heidelberg abfährt, verlängert. Nach Halten in allen bisherigen „Unterwegsbahnhöfen“ kommt diese S-Bahn planmäßig um 7.33 Uhr am Karlsruher Hauptbahnhof an. Auch die S 38357, ab Heidelberg um 16.48 Uhr, wird auf ihrem Weg nach Karlsruhe alle Zwischenhalte bedienen, zusätzlich aber auch den neuen Bahn-Stopp in Stettfeld-Weiher. Ankunft im Karlsruher Hauptbahnhof ist um 17.36 Uhr.

> Ab dem Karlsruher Hauptbahnhof in Richtung Hauptbahnhof Heidelberg. Die S 38310 um 6.28 Uhr sowie die S 38318 um 7.28 Uhr ab Karlsruhe nach Heidelberg werden alle bisherigen Zwischenhalte anfahren. Die S 38318 hält zudem in Stettfeld-Weiher. Ankunft in Heidelberg ist um 7.11 Uhr, beziehungsweise um 8.11 Uhr. Ab Heidelberg verkehren beide Linien als dreifache Triebwagen weiter über Mannheim nach Ludwigshafen. Hier werden jeweils zwei Fahrzeuge abgehängt, und nur ein Triebfahrzeug setzt die Fahrt nach Germersheim fort. Die S 38320 (7.55 Uhr ab Karlsruhe) hält bis Heidelberg (Ankunft um 8.41 Uhr) ebenfalls überall, wird aber schon in Mannheim um zwei Triebwagen gekürzt, um dann über Ludwigshafen nach Germersheim weiterzufahren.