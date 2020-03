Heidelberg. (RNZ/oka/rl/bik) Nach längeren internen Beratungen und Diskussionen steht es nun fest: Der Heidelberger Frühling fällt aus. Die Leitung des Heidelberger Frühlings und die Stadt Heidelberg hätten sich verständigt, das gesamte Festival abzusagen, hieß es am Donnerstagnachmittag. Das Festival habe sowohl unter seinen Künstlern als auch im Publikum einen sehr hohen Anteil internationaler Besucher. Dazu kommt ein hoher Anteil älterer Menschen unter den Besuchern. Diese Gründe hatten offenbar den Ausschlag gegeben.

"Das waren für uns alle sehr schwere Entscheidungen", sagte Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner. "Ich danke allen Beteiligten, dass sie diese Maßnahmen mittragen. Das ist Ausdruck gelebter gesellschaftlicher Verantwortung, um die Ausbreitung des Virus so stark wie möglich zu verzögern. Wir müssen alles tun, um unser Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen. Das dient vor allem dem Schutz von Risikogruppen, die unter dem Virus stärker leiden als junge und gesunde Menschen."

Diese Entscheidung betrifft auch das Theater und Orchester Heidelberg: Alle Vorstellungen des Theaters und Orchesters Heidelberg in den kommenden Wochen werden abgesagt. Eine entsprechende Anordnung der Stadt gelte für alle Vorstellungen in allen Spielstätten des Theaters im Zeitraum von Freitag, 13. März, bis Sonntag, 19. April.

Auch das Nationaltheater Mannheim hat sich nun entschlossen wegen des Coronavirus alle Vorstellungen abzusagen und den Spielbetrieb komplett einzustellen. "Wir entscheiden jeden Tag neu", sagte Mike Dessauer, Sprecher des Nationaltheaters noch vor ein paar Tagen. Am Donnerstag hat man nun entschieden, den Spielbetrieb ab Freitag, 13. März, bis Sonntag, 19. April, einzustellen. Führungen, Begleitprogramme sowie Veranstaltungen an anderen Spielorten sind davon ebenfalls betroffen.

Die bereits für diesen Zeitraum gekauften Tickets können an der Theaterkasse gegen Gutscheine getauscht werden. Es müssen allerdings Originalkarten vorgelegt werden, Bargeldauszahlungen sind nicht möglich. Abonnenten können ihre Karten für die Vorstellungen wie bisher zurückgeben. Der Verkauf für die Vorstellungen ab Montag, 20. April, läuft weiter wie gewohnt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Nationaltheaters: www.nationaltheater-mannheim.de.

Die für Samstag angesetzte Premiere der musikalischen Revue "Born to be wild" am Theater Heilbronn entfällt, ebenso alle weiteren Vorstellungen bis zunächst 19. April. Die Absage des Theaters geht konform mit neuen Vorgaben, beziehungsweise einer Verfügung der Stadt zum Umgang mit der Infektionsgefahr durch das Corona-Virus, die alle Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen untersagt. Die Regelung betrifft alle Spielstätten und Sonderprogramme. Abonnenten können ihre ausgefallenen Vorstellungen kostenfrei entweder auf einen anderen Termin verlegen oder mit einer anderen Inszenierung tauschen, sollte es für die Abo-Vorstellung keine verfügbaren Termine mehr geben. Alle Karten für abgesagte Vorstellungen werden automatisch kostenfrei gegen einen Gutschein storniert, der drei Jahre Gültigkeit behält. Auf Wunsch wird der Kaufbetrag auch direkt im Besucherservice ausbezahlt. Abonnenten können sich telefonisch unter 07131 / 563004 oder per E-Mail an abo@theater-hn.de melden.

