Heidelberg. (RNZ) Nach längeren internen Beratungen und Diskussionen steht es nun fest: Der Heidelberger Frühling fällt aus. Das erfuhr die RNZ am Nachmittag. Die Verantwortlichen hatten die Lage um die Entwicklung der Verbreitung des neuartigen Coronavirus mit größter Sorgfalt und Genauigkeit in den vergangenen Tagen verfolgt. "Wir sind in ständigem, engem Austausch mit der Stadt Heidelberg und den zuständigen Behörden", hieß es auf der Homepage. Die Frage "Absagen oder nicht" sei in den vergangenen Wochen täglich bewertet worden. Am heutigen Donnerstag fiel dann die Entscheidung zur Absage.

Auch das Nationaltheater Mannheim hat sich nun entschlossen wegen des Coronavirus alle Vorstellungen abzusagen und den Spielbetrieb komplett einzustellen. Weitere Informationen, wie mit bereits erworbenen Tickets umgegangen wird, gibt es auf der Homepage des Nationaltheaters: www.nationaltheater-mannheim.de.

Näheres hierzu erfolgt in Kürze.