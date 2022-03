Von Peter Wiest

Heidelberg/Schwetzingen/Hockenheim. Dass das Beste noch vor ihnen liegt, war ihnen bereits vor über zwei Jahren klar. Schon damals wollten die Sänger des Heidelberger HardChors ihr zehntes Programm mit einem außergewöhnlichen Konzert unter dem Titel "Männerschicksale XI: Das Beste liegt noch vor uns" feiern. Dann jedoch kam die Pandemie, und der HardChor musste zwei Jahre lang auf diese Premiere warten. Jetzt ist es endlich so weit.

Mit einem Doppelkonzert feiert der HardChor am 12. und am 13. März in der Hebelhalle Heidelberg gleichzeitig sein 33-jähriges Bühnen-Jubiläum. Damit nicht genug: Danach gehen die Sänger mit ihrer neuen Produktion auf eine kleine Tournee und treten in diesem Jahr auch noch in Schwetzingen, Hockenheim, Brühl, Plankstadt und Neulußheim auf.

"Männerschicksale" haben es dem rein maskulinen Ensemble in den zurückliegenden über drei Jahrzehnten programmatisch immer wieder angetan, wenn es auf seine unnachahmliche Art unter der Leitung von Bernhard Bentgens die deutsche Kleinkunst- und Comedy-Szene aufgemischt hat. Um so mehr darf man gespannt sein, was sich der HardChor jetzt zu dem durch die Termin-Verschiebung möglich gewordenen Schnapszahl-Jubiläumskonzert ausgedacht hat. Es wird wie immer und wahrscheinlich mehr denn je musikalisch ausgesprochen turbulent zugehen. Und der Humor, den die Sänger rund um ihren charismatischen Chorleiter nie verloren haben, dabei selbstverständlich nicht zu kurz kommen.

Laut Bernhard Bentgens wird es bei den "Männerschicksalen XI"-Premieren zwei Neuerungen geben, wie er im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung auf die ihm eigene Art augenzwinkernd sagt: "Unser Publikum kann dank künstlicher Intelligenz jetzt mitbestimmen, welche unserer 160 Lieder wir in diesem Konzert singen. Und außerdem haben wir zwei neue Sänger dabei: Einen für ganz hoch und einen für gaaaanz tief."

Die erste der beiden Premieren am 12. März um 20 Uhr in der Hebelhalle Heidelberg ist bereits ausverkauft. Der Vorverkauf für die zweite Premiere am 13. März um 19 Uhr ist angelaufen. Auch für zwei weitere Konzerte des HardChors in der Region gibt es bereits Karten: Am 2. April in Schwetzingen in der Wollfabrik sowie am 16. Juli in Hockenheim im Kulturhaus Pumpwerk. Danach tritt der Chor auch noch am 14. Oktober im Gemeindezentrum Plankstadt, am 10. November in der Festhalle Brühl sowie am 16. November in der Aula der Lußhardtschule in Neulußheim auf; für diese Konzerte gibt es jedoch erst ab dem Sommer Tickets.

Info: Karten für die HardChor-Konzerte in Heidelberg, Schwetzingen und Hockenheim sind im Vorverkauf ab sofort unter anderem bei den Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung erhältlich.