Von Thomas Veigel

Heidelberg."Die Qualität deutscher Sekte hat dramatisch zugenommen". Gerhard Eichelmann weiß, wovon er redet: Der Heidelberger Weinkritiker verkostet nicht nur deutsche Weine und Sekte, er ist auch ein ausgewiesener Experte in Sachen Champagner. Vor wenigen Monaten erschien das Monumentalwerk "Champagne", in dem 13.451 Champagner von 1335 Produzenten bewertet werden.

Die besten deutschen Sekte – deren Zahl wächst – müssen den Vergleich mit den Sprudlern aus Frankreich nicht scheuen. Den Grund für diese Entwicklung sieht Eichelmann darin, dass sich viele junge Winzer dazu entschließen, sich auf Sekt zu konzentrieren und nichts anderes zu machen. Anders sei die deutsche Sekt-Revolution nicht möglich.

Einer der herausragenden Sekterzeuger kommt von der Hessischen Bergstraße: Niko Brandner vom Sektgut Griesel in Bensheim erhielt am Mittwoch von Gerhard Eichelmann bei der Präsentation der 22. Auflage des Weinführers "Eichelmann" die Auszeichnung für die beste Sektkollektion. "Einer der Shooting Stars in Deutschland": In weniger als einem Jahrzehnt habe Brandner als Betriebsleiter das Gut an die Spitze der Region und in die Spitze der deutschen Sekterzeugerelite geführt. Brandner hatte das Glück, mit der Bensheimer Unternehmerfamilie Streit im Hintergrund, bei Griesel seine Vorstellung von Sekt verwirklichen zu können. Diese Vorstellung ist sehr präzise, und so sind auch die Sekte. Riesling, Spätburgunder und Chardonnay sind die wichtigsten Rebsorten. Die Griesel-Kollektion ist bisher dreistufig, im nächsten Jahr soll es den ersten Lagensekt geben, ein Spätburgunder vom Auerbacher Fürstenlager.

Aus der Metropolregion Rhein-Neckar kommt in diesem Jahr ein weiterer Preisträger: Oliver Gabel aus Herxheim am Berg in der Pfalz wurde als "Aufsteiger des Jahres" ausgezeichnet. Im Jahr 2014 hat er im elterlichen Weingut Verantwortung übernommen, 2019 wurde die Bio-Zertifizierung begonnen. Oliver Gabel brilliere in diesem Jahr in allen Bereichen: Durch die ganze Kollektion ziehe sich eine klare Handschrift, alle Weine seien moderat im Alkohol, sehr elegant, immer animierend und stets harmonisch.

Hintergrund > Beste Weißweinkollektion: Rudolf May aus Retzstadt in Franken: Präzise definierte, umfassende Silvaner-Kollektion. > Beste Rotweinkollektion: Markus Heid aus Fellbach [+] Lesen Sie mehr > Beste Weißweinkollektion: Rudolf May aus Retzstadt in Franken: Präzise definierte, umfassende Silvaner-Kollektion. > Beste Rotweinkollektion: Markus Heid aus Fellbach in Württemberg: Faszinierende Rotweine, vor allem aus der Lage Lämmler. > Entdeckung des Jahres: Jonas Kurek aus Nonnenhorn am Bodensee: Erstaunlich stilsichere weiße und rote Burgunder. > Ehrenpreis für das Lebenswerk: Klaus Keller aus Flörsheim-Dalsheim in Rheinhessen: Er hat in den 1990er Jahren Rheinhessen auf die Karte für deutsche Spitzenweine gesetzt. > Weinlagen-Klassiker: Heerkretz in Siefersheim in Rheinhessen, Riesling Großes Gewächs von Wagner-Stempel: Faszinierende Präzision und Mineralität. > Beste Sektkollektion: Sekthaus Griesel & Compagnie aus Bensheim an der Hessischen Bergstraße. > Aufsteiger des Jahres: Oliver Gabel aus Herxheim am Berg in der Pfalz. tv

[-] Weniger anzeigen

Mehr als 12.000 Weine hat die fünfköpfige Redaktion um Gerhard Eichelmann verkostet, 10.400 Weine von 935 Weingütern wurden ausgewählt. Jedem Weingut wird im Buch eine ganze Seite gewidmet mit vielen Informationen, einem Kurzporträt des Weinguts mit der Beschreibung der Weine und den Bewertungen im 100-Punkte-System. Ein Etikett wird ebenfalls abgebildet. Die Spitzenwinzer werden auf zwei Seiten auch im Bild vorgestellt. Jedes Weingut wird für seine Gesamtleistung mit 1 bis 5 Sternen eingestuft.

An der Badischen Bergstraße wurde ein Weingut neu aufgenommen: Teutsch in Hirschberg-Leuterhausen. Seit 2010 führt Johannes Teutsch den Betrieb, sein Urgroßvater hat die ersten Reben angelegt. Eichelmann hat einen mächtigen Spätburgunder des Jahrgangs 2018 mit 15,5 Prozent Alkohol am besten bewertet, bei den Weißweinen lagen Grauburgunder und Gewürztraminer, beides Spätlesen vom Jahrgang 2019, an der Spitze. Eichelmann lobt eine sehr gleichmäßige Kollektion.

Die zweite Änderung an der Bergstraße betrifft das Weingut von Max Jäck in Schriesheim, er hat jetzt wie Georg Bielig in Schriesheim und Matthias Schmidt vom Rosenhof in Ladenburg zwei Sterne. Die Spitzenposition an der Bergstraße hält das Weingut Seeger in Leimen, zweieinhalb Sterne hat das Weingut Hans Winter in Heidelberg.

Auch im Kraichgau ist ein neues Weingut im Eichelmann: Das Weingut Niwenburg von Dominik Zorn aus Kraichtal-Neuenbürg. Ansonsten ist die Wein-Situation im Kraichgau stabil: An der Spitze liegen Klumpp in Bruchsal, Heitlinger in Östringen-Tiefenbach, Burg Ravensburg in Sulzfeld, Plag in Kürnbach, Hummel in Malsch und Bosch in Kronau.

Im Vorwort befasst sich Gerhard Eichelmann kritisch mit der Frage, warum der Einsatz von Chemie im Weinberg als "konventionell" bezeichnet wird und warum Bio-Winzer ihre Zertifizierung teuer bezahlen müssen. "Vielleicht", meint Eichelmann, "kommen wir ja dahin, dass in Zukunft nicht mehr biologisch erzeugte Weine gekennzeichnet werden, sondern dass Weine, die nicht biologisch erzeugt werden, mit einer Art Warnhinweis versehen werden müssen."

Kritisches findet sich auch im Vorwort zum Anbaugebiet Baden. Hier nimmt sich Eichelmann die Qualitätsweinprüfung zur Brust, die jedem noch so seelenlosen Wein ihren Segen gebe, charakterstarke Weine hätten dagegen keine Chance. Immer mehr Weingüter verzichten auf diese Prüfung und vermarkten ihre Weine als "Landwein". Was aber den Nachteil habe, dass diese Weine keine Lagenbezeichnung tragen dürfen.

Das führe zu der schizophrenen Situation, dass viele der besonders authentischen, terroirgeprägten Weine nicht sagen dürfen, wo sie gewachsen sind, während jeder im Keller zu Tode malträtierte Wein dies dürfe. Sogar Genossenschaften müssten ihre spannendsten Weine als Landwein vermarkten! Eichelmann verwundert es deshalb nicht, dass Baden den Abwärtstrend nicht stoppen könne.