Heddesheim. (RNZ) Nach 24 Jahren ist Schluss: Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler hat mitgeteilt, dass er bei der Wahl im kommenden Jahr nicht mehr antreten wird. Der 62-Jährige war im März 1998 erstmals zum Verwaltungschef in der Tabakgemeinde gewählt worden. Am 26. März 2006 und am 16. März 2014 wurde er wiedergewählt. Von 1956 bis 1982 war bereits sein Vater, Fritz Kessler, Bürgermeister von Heddesheim. Nun geht also die zweite Ära Kessler zu Ende.

"Vor dem Hintergrund des erreichten eigenen Lebensalters und einer weiteren achtjährigen Amtszeit komme ich zum Schluss, dass es nach 24 Jahren als Bürgermeister der richtige Zeitpunkt ist, die Verantwortung abzugeben und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen", wird er in dem Schreiben zitiert. Bis dahin werde er sich "in gewohnter Weise mit ganzer Energie in die anstehenden Aufgaben einbringen", heißt es weiter.

Seine Entscheidung hatte er in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag verkündet. Er habe diesen Entschluss bereits zu diesem frühen Zeitpunkt mitgeteilt, um allen Beteiligten ausreichend Zeit zu geben, sich auf diese Situation einstellen zu können. Auch außerhalb Heddesheims ist Kessler politisch aktiv. So ist er seit 2016 Vizepräsident des Gemeindetags Baden-Württemberg und seit 2019 Verwaltungsratsvorsitzender des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands.