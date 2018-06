Heddesheim. (pol/mare) Am Mittwochabend kam es auf der Muckensturmer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Das teilt die Polizei mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr gegen 21 Uhr ein 33 Jahre alter Mann aus Mannheim mit einem Opel auf der Kreisstraße K4134 in Richtung Viernheim. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und der tief stehenden Sonne übersah der Fahrer den dortigen Verkehrskreisel, fuhr darüber und hob mit seinem Fahrzeug ab.

Das Auto schanzte am 3,50 Meter hohen Kreisel in die Luft und kam erst nach einigen Metern wieder auf den Boden und prallte an einen Baum. Hierbei zogen sich sowohl der Fahrer als auch seine 29-jährige Beifahrerin aus Mannheim Verletzungen zu und mussten mit verschiedenen Traumata in umliegende Krankenhäuser verbracht. Über die Schwere der Verletzungen kann keine Angaben gemacht werden.

Nach aktuellem Sachstand sieht der Fahrer des Weiteren einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen. Die Verkehrsunfallaufnahme Mannheim hat die Sachbearbeitung übernommen.