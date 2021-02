Von Stefan Hagen

Eberbach/Heddesbach. Der Weg ist eher klein und kurz, die Diskussion darüber groß und lang. Kurzum: Das Stück "Asphalt" zwischen dem Eberbacher Stadtteil Brombach und der Gemeinde Heddesbach ist seit Jahren ein Politikum. Und nachdem es nun längere Zeit ruhig war, ist das Getöse jetzt wieder laut und deutlich vernehmbar.

Hintergrund: Um die Sanierung des knapp drei Kilometer langen Gemeindeverbindungswegs wird seit Jahrzehnten gerungen. Dieser verläuft zwar zu 90 Prozent über Heddesbacher Gemarkung, wird aber hauptsächlich von Brombachern genutzt, die in Richtung Bergstraße zur Arbeit fahren. Der seit 1963 als Gemeindeverbindungsweg existierende "bessere Waldweg" wurde in den Folgejahren immer wieder "geflickt", wegen seines desolaten Zustands aber bereits seit 2010 im Winter für den Verkehr gesperrt.

Seit 2016 ist die Durchfahrt gänzlich verboten. In Brombach regte sich daraufhin heftiger Widerstand gegen die Sperrung, eine Bürgerinitiative wurde gegründet. Deren Aktionen führten bis zum Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags, der schließlich empfahl, der Forderung der Bürgerinitiative zu folgen und die Straße zu sanieren. Dieser Empfehlung folgten schließlich auch die zuständigen politischen Gremien. Alles sah nach einem Happy End aus, doch dann kam es immer wieder zu Verzögerungen.

Via RNZ hatte Edgar Wunder, Fraktionschef der Linken im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises, schließlich dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung in Stuttgart Anfang Februar "nicht mehr nachvollziehbare Untätigkeit" vorgeworfen.

Der Grund: Die für Flurneuordnungsverfahren zuständige Landesbehörde sei mittlerweile seit über einem halben Jahr eine Auskunft dazu schuldig geblieben, inwiefern für die bei der Wiederherstellung der Verbindungsstraße notwendige Flurneuordnung eine artenschutzrechtliche Prüfung notwendig sei. Damit werde nicht nur die Wiedereröffnung der Straße immer weiter verzögert, sondern sogar die Umsetzung insgesamt gefährdet, zürnte Wunder. Und werde bis zum 14. November 2021 nicht mit den Bauarbeiten begonnen, so der Linke, "verfallen die dafür bereits genehmigten Fördergelder, womit die Wiederherstellung der Straße dauerhaft gefährdet ist".

Jetzt hat das Amt für Flurneuordnung des Rhein-Neckar-Kreises in schönstem Behördendeutsch auf die Vorwürfe und Befürchtungen reagiert. Bis die Bagger loslegen könnten, brauche es noch etwas Geduld, heißt es beschwichtigend in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Der Ausbau des Verbindungsweges bedeute zusätzliche Eingriffe in Natur und Landschaft. Diese müssten bewertet und durch entsprechende Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden. Die Suche und Abstimmung geeigneter Maßnahmen gestalte sich deutlich aufwendiger, als dies im Vorfeld zu erwarten gewesen sei.

Diesbezüglich seien auch immer wieder behörden- und verwaltungsinterne Abstimmungen nötig, die entsprechend Zeit kosten würden, heißt es in der Mitteilung nebulös weiter. Zudem gebe es Maßnahmen, die nicht jederzeit ausgeführt werden könnten. So müssten etwa die Böschungen entlang des Wegs bis zum Abschluss der Baumaßnahmen als Lebensraum für bedrohte Tierarten unattraktiv gemacht werden.

Die dazu notwendigen Arbeiten müssten außerhalb der Vegetations- und Aktivitätszeit der Tiere erfolgen und würden in den kommenden Tagen angegangen. Mit dem zuständigen Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) bestehe hinsichtlich des Verfahrens und aller relevanten Planungen ein "ständiger und regelmäßiger konstruktiver Austausch", versichert der Rhein-Neckar-Kreis.

Zuletzt sei ein entscheidender Durchbruch in den Gesprächen zur Bewertung der artenschutzrechtlichen Untersuchungen und Maßnahmen erzielt worden. Die noch notwendigen Arbeiten könnten nun zügig fortgesetzt werden. Wenn die Planunterlagen insgesamt aufgestellt, abgestimmt und vorgeprüft seien, sei entsprechend des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung die Einbeziehung der Öffentlichkeit vorgeschrieben. Dieser Schritt sei für die Monate April und Mai vorgesehen.

Erst nach einem gesetzlich vorgeschriebenen Anhörungstermin für die Träger öffentlicher Belange, könne das LGL die Planungen – den sogenannten Wege- und Gewässerplan – genehmigen und die Fördermittel bewilligen. Unmittelbar danach würden die Maßnahmen ausgeschrieben und der Bauauftrag erteilt. Damit wird für Oktober dieses Jahres gerechnet.

Dies sei auch rechtzeitig genug, damit Fördermittel für den Eigenanteil der Stadt Eberbach für den Ausbau des Weges nicht verloren gingen, heißt es abschließend in der Mitteilung.