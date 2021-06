Bei der „Heavens Fighter“-Aktion für Obdachlose und Bedürftige am Samstag in Schwetzingen boten Jürgen Reeb und Nadina Schobert eine warme Mahlzeit an. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Schwetzingen. Auf den ersten Blick denkt man, man wäre auf einem kleinen Markt. Mehrere Zelte säumen den kleinen Platz vor dem Fahrradgeschäft Fender in Schwetzingen. Es herrscht ein reges Treiben. Statt frischem Obst und Gemüse gibt es lang haltbare Lebensmittel in Dosen, Kleidung, Hygieneprodukte, Tierfutter und ein Angebot für medizinische Fußpflege. Alles ist kostenlos. Statt der Markthändler haben hier die "Heavens Fighter" ihre Zelte aufgebaut.

Der gleichnamige Verein mit Sitz in Schwetzingen setzt sich für Obdachlose und Bedürftige ein. Und von denen gebe es immer mehr, erklärt Hans-Peter Maurer, Gründer und Erster Vorsitzender der "Heavens Fighter". Er beobachtet, dass immer mehr Menschen wirtschaftlich an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Dem wollte und konnte er nicht tatenlos zusehen. "Wir müssen den Menschen helfen", betont Maurer

Neben Lebensmitteln verteilten die Helfer auch Hygiene- und Haushaltsprodukte. Foto: Lenhardt

Im Jahr 2019 rief er deshalb die "Heavens Fighter" ins Leben. Bereits kurz vor Weihnachten 2018 startete Maurer mit einigen Helfern seine erste Aktion. Er hatte damals etwas mehr Weihnachtsgeld erhalten, als erwartet. Kurz entschlossen ging er zu einem Fast-Food-Restaurant und kaufte dort für rund 100 Euro Burger. Die verteilte er dann an Bedürftige in der festlich geschmückten Mannheimer Fußgängerzone. "Die Dankbarkeit hat mich damals beinahe erschlagen", erzählt er. Dabei ging es den Menschen gar nicht so sehr um die Burger, sondern um das Gefühl, gesehen zu werden. Inzwischen zählt der Verein elf Mitglieder. Wenn möglich, gehen sie einmal im Monat – immer samstags – in der Region rund um Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen auf die Straße, um Menschen in Not zu helfen.

Die Resonanz ist enorm. Roland Dietrich aus Ludwigshafen ist am Samstag in Schwetzingen vor Ort. Er hält das Projekt für einmalig. "Sie helfen uns", sagt er. Auch Anton Röder aus Wiesenbach, der 30 Jahre lang in Ketsch gewohnt hat, ist den "Heaven Fighters" zutiefst dankbar. Für den Sozialstaat sei es allerdings kein gutes Zeugnis, dass der Verein für viele Menschen wichtig geworden ist. "40 Jahre Arbeit und 800 Euro Rente, da geht nicht viel", sagt er.

Zum ersten Mal mit dabei ist die medizinische Fußpflegerin Regina Röhheuser-Müller. Genau wie Friseure will sie den Menschen ein Stück Würde zurückgeben. Dabei geht bei es ihr um weit mehr als das Aussehen. Eingewachsene Nägel, Hühneraugen, Fußpilz und vieles mehr schränke die Lebensqualität der Betroffenen massiv ein, berichtet die Fußpflegerin. Christa Kerscher aus Mannheim ist froh, dass ihr geholfen wird. Sie leidet an sogenannten Geiernägeln, die nach unten ins Fleisch einwachsen – und das sei sehr schmerzhaft.

Die medizinische Fußpflegerin Regina Röhheuser-Müller war zum ersten Mal dabei. Sie kümmerte sich um eingewachsene Nägel, Hühneraugen und Fußpilz. Foto: Lenhardt

Auch Erika Rein genießt es, dass sich jemand um sie kümmert. Echte Hilfe habe sie in ihrem Leben nicht oft erfahren. 1998 nahm sich ihr Mann mit 38 Jahren das Leben – und sie stand plötzlich allein mit zwei Kindern da. Daraufhin rutschte sie selbst in ein tiefes Loch, aus dem sie sich nur sehr mühsam befreien konnte. Beruflich ging für die Alleinerziehende mit Depressionen nicht mehr viel, und dafür bekommt sie nun die Quittung. "Ich habe meistens nur als Aushilfe gearbeitet, zuletzt bei einem Drogeriemarkt auf 450-Euro-Basis", erzählt Rein. Der Verein sei für sie ein Lichtblick in einem "doch eher schwierigen Leben".

Auch Pascal Müller blickt auf einen steinigen Lebensweg zurück. "Zehn Jahre habe ich auf der Straße gelebt", erzählt er. Die "Heavens Fighter" seien ein Grund dafür gewesen, dass er den Absprung schaffte. 2019 lernte er Maurer kennen und war beeindruckt. Für Menschen ohne Dach über dem Kopf sei der Verein eine riesige Stütze. "Ich weiß, wie es sich anfühlt, auf der Straße zu leben, kein Zuhause zu haben und nicht gesehen zu werden", sagt Müller.

Bei der Hilfe der "Heavens Fighter" gehe es nicht nur um die Versorgung mit Lebensmitteln und Kleidung. Der Verein vermittle den Betroffenen auch das Gefühl, ein Mensch zu sein. "Und dass man einen Ort hat, wo man hingehen kann", sagt Müller, der inzwischen als Bauarbeiter angestellt ist und in wenigen Wochen heiraten wird. Nun ist er selbst ein Mitstreiter der "Heavens Fighter". "Es ist jetzt auch an mir, zu helfen", betont er. Neben Kaffee und Kuchen bieten die Helfer an diesem Tag auch ein kostenloses Mittagessen an. Und auch wenn es den Verein noch nicht so lange gibt: Eine Welt ohne die "Heavens Fighter" mag sich auf dem kleinen Platz vor dem Fahrradladen niemand mehr vorstellen.