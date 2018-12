Von Stefan Hagen

Sinsheim-Steinsfurt. Eigentlich ist die jährliche Verabschiedung des Kreishaushalts wahrlich keine vergnügungssteuerpflichtige Angelegenheit. Aber es gibt ja noch Ralf Frühwirt, der traditionell wenigstens für etwas "Stimmung in der Bude" bei der letzten Sitzung des Jahres sorgt. Fast schon süffisant kündigte der Fraktionsvorsitzende der Grünen denn auch an, dass man den Kernhaushalt - übrigens als einzige Fraktion - ablehnen werde.

Stein des Anstoßes war für die Grünen wieder einmal die Kreisumlage, die in ihren Augen im kommenden Haushaltsjahr zu stark sinken wird. Frühwirt sprach von einem "Überbietungswettbewerb", bei dem es darum gehe, wer die Kreisumlage am stärksten senken werde. Als Antreiber hatte er die "viel zu vielen Bürgermeister und Oberbürgermeister" im Kreistag ausgemacht, die von eben dieser Senkung profitieren würden. Was natürlich für vernehmliches "Murren und Knurren" bei den Amtsinhabern sorgte.

Hintergrund Daten zum Haushalt 2019 des Rhein-Neckar-Kreises Sinsheim/Rhein-Neckar. (sha) In Sinsheim-Steinsfurt wurde gestern im Rahmen der Kreistagssitzung der Kreishaushalt 2019 mehrheitlich verabschiedet. Nachfolgend einige Daten und Fakten aus dem Zahlenwerk. > Das gesamte Haushaltsplanvolumen beträgt für das Jahr 2019 rund 732 Millionen, von denen 678 Millionen auf den Kernhaushalt, 54,1 Millionen auf den Eigenbetrieb Bau und Vermögen sowie 300.000 Euro auf die Freiherr von Ulner'sche Stiftung entfallen. 2018 hatte der Haushalt ein Gesamtvolumen von rund 708 Millionen Euro. > Größter Einnahmeposten ist die sogenannte Kreisumlage - also Geld, das der Kreis von seinen 54 Städten und Gemeinden nach deren Steuerkraft erhält. Im kommenden Jahr zahlen die Kommunen rund 258,5 Millionen Euro in die Kreiskasse. > Größte Beitragszahler 2019 sind Walldorf (45,6 Millionen Euro), Weinheim (19,8 Millionen Euro), Sinsheim (14,7 Millionen Euro), St. Leon-Rot (15,4 Millionen Euro), Leimen (10,9 Millionen Euro) und Wiesloch (10,5 Millionen Euro). > Weitere große Positionen auf der Habenseite sind die Kostenerstattungen des Landes insbesondere für die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern inklusive Transfer und Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. 2019 werden rund 65,1 Millionen Euro überwiesen. Die sogenannten Schlüsselzuweisungen des Landes spülen fast 54,1 Millionen Euro in die Kasse. > Die höchsten Ausgaben werden fällig für soziale Leistungen in Einrichtungen und außerhalb von Einrichtungen. Hier wendet der Kreis 251,7 Millionen Euro auf (Transferaufwendungen Soziales, Jugend und Asyl). Für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden 98 Millionen Euro fällig. Für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zahlt der Kreis 59,7 Millionen Euro.

Ansonsten blieben Überraschungen aus, der Kreishaushalt 2019 wurde mit großer Mehrheit verabschiedet. Nachfolgend ein Blick auf einige Themenfelder:

> Kreisumlage: Der Hebesatz der Kreisumlage - also das Geld, das der Kreis von seinen 54 Städten und Gemeinden nach deren jeweiliger Steuerkraft erhält - wird um einen ganzen Punkt auf nunmehr 27,75 Prozent sinken. Da für die Berechnung der Kreisumlage 2019 die hohe Steuerkraft der Kommunen aus dem Jahr 2017 herangezogen wird, müssen die Städte und Gemeinden trotz eines niedrigeren Hebesatzes rund vier Millionen Euro mehr zahlen als im laufenden Haushaltsjahr. Aber dennoch weit weniger, als ursprünglich veranschlagt worden war. Der Antrag der SPD-Fraktion, den Hebesatz auf 27,5 Prozentpunkte zu senken, wurde abgelehnt.

> Allgemeine Finanzlage: SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Göck sprach zum wiederholten Male davon, dass man seit 2012 in einem "Goldenen Zeitalter" lebe. Sein Optimismus gipfelte in der Aussage, dass vor dem Rhein-Neckar-Kreis "keine schwierigen Jahre" liegen würden, wie einst befürchtet. Hans Zellner (Freie Wähler) bezeichnete das aktuelle Zahlenwerk aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage und hoher Steuereinnahmen als "Rekordhaushalt". "Dennoch sehen wir zunehmend Wolken am Horizont aufziehen, mit sich eintrübenden Wirtschaftsdaten und einer niedrigeren Wirtschaftsprognose für 2019", drückte Zellner auf die Euphoriebremse. Der Aufschwung verliere an Kraft und die Konjunktur drohe abzuflachen. Ins gleiche Horn blies CDU-Fraktionschef Bruno Sauerzapf. Der Haushaltsplan stehe "noch unter vermeintlich günstigen Vorzeichen". Aber das Klima werde rauer, die Ampel gehe auf "leicht gelb".

> Öffentlicher Personennahverkehr: Der ÖPNV ist und bleibt den Fraktionen lieb und teuer. So werden Bus- und Schienenverkehr derzeit vom Kreis jeweils mit 40 Prozent der sogenannten "Aufwandsdeckungsfehlbeträge" bezuschusst. "Um einem Ausdünnen des Busangebots vorzubeugen und die Gemeinden im ländlichen Raum zu unterstützen", wie es FDP-Fraktionsvorsitzende Claudia Felden formulierte, haben die Liberalen gemeinsam mit CDU und Freien Wählern durchgesetzt, die Bezuschussung der Buslinien auf 50 Prozent der Aufwandsdeckungsfehlbeträge festzusetzen. Keine Mehrheit fand hingegen wie erwartet der Antrag der Grünen, im Bereich des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) ein Sozialticket einzuführen.

> Gesundheitswesen: Einig sind sich die Fraktionen bei der Unterstützung der GRN-Kliniken in Weinheim, Schwetzingen, Sinsheim und Eberbach - denn in diesem Bereich gibt es Schwierigkeiten. So komme das Land nach wie vor seiner gesetzlichen Verpflichtung im Rahmen der Krankenhausfinanzierung nicht nach, kritisierte Hans Zellner. Deshalb sei die finanzielle Situation der Kreiskrankenhäuser alarmierend, ergänzte Bruno Sauerzapf. Trotz guter Ablauforganisation und starkem Engagement der Mitarbeiter seien erhebliche Defizite mit über 4,4 Millionen Euro im Haushalt 2019 eingeplant. Zudem seien Investitionszuschüsse in Höhe von 3,2 Millionen Euro notwendig. Wenn sich nichts ändern würde, werde der Karren auf lange Sicht "vollkommen an die Wand gefahren", lautete Zellners Fazit.

> Schulden: Im Haushaltsplan 2019 sind keine neuen Kredite vorgesehen. Durch die Regeltilgung wird sich der Schuldenstand Ende kommenden Jahres auf 77,1 Millionen Euro reduzieren. Mit Mehrheit angenommen wurde ein Antrag der Linken auf vorzeitige Schuldentilgung in Höhe von rund zwei Millionen Euro.