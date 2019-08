Worms. (dpa) Ein verrosteter alter Boiler hat die vorübergehende Sperrung des Wormser Hauptbahnhofs am Mittwochabend ausgelöst. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bauarbeiter hatten den verdächtigen Gegenstand am Vorabend entdeckt. Zunächst war unklar, worum genau es sich dabei handelt. Der Bahnhof der Nibelungenstadt und auch der Zugverkehr wurden daraufhin für einige Zeit gesperrt. Der Kampfmittelräumdienst gab schließlich Entwarnung - es handele sich bei dem Fund nicht um eine Fliegerbombe und es gebe keine Gefahr. Unter anderem war der Fernverkehr zwischen Mainz und Mannheim den Angaben zufolge für die Dauer des Einsatzes umgeleitet worden.

Update: 8. August 2019

Worms. (dpa) Der Hauptbahnhof in Worms war am Mittwochabend mehr als zwei Stunden gesperrt worden. Bauarbeiter hatten am Spätnachmittag einen ungewöhnlichen Gegenstand gefunden. Laut Polizei in Mainz und laut Bundespolizei in Koblenz prüfte der Kampfmittelräumdienst, ob es sich dabei um eine Fliegerbombe handelt. "Seit 18 Uhr ist der Zugverkehr dort eingestellt", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

⚠️💣Fund einer #Fliegerbombe in #Worms Hbf. Der Bahnhof wurde gesperrt. Folge: Verspätungen und Teilausfälle. Züge aus Ri. #Mainz Hbf enden/beginnen in #Osthofen. Züge aus Ri. #Frankenthal Hbf enden/beginnen in #Bobenheim. Reiseverbindung vor Abfahrt prüfen. Update folgt. — DB Regio AG - Mitte (@Regio_Mitte) August 7, 2019

Der Fernverkehr zwischen Mainz und Mannheim wurde demnach umgeleitet. Für den Nah- und Regionalverkehr seien Ersatzbusse im Einsatz. Wie lange die Sperrung andauert und ob eine Entschärfung nötig wird, war zunächst unklar.

Am Abend gab der Kampfmittelräumdienst dann Entwarnung, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Die Streckensperrung dürfte nun bald wieder aufgehoben werden, es liegt keine Gefährdung vor." Der Kampfmittelräumdienst habe festgestellt, dass es sich bei dem Fund nicht um eine Bombe handele. Um was für einen Gegenstand es sich stattdessen handelte, blieb zunächst weiter unklar. Um 20.13 wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Update: 7. August 2019, 21 Uhr