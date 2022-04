Emotionaler Moment in der vollen Heinrich-Beck-Halle vor dem Spiel: Die Spieler der ukrainischen Handball-Nationalmannschaft singen Arm in Arm ihre Hymne. Fotos: Peter Dorn

Leutershausen. (tob) Am Freitag war dann auch der letzte Groschen gefallen. Beim Benefizspiel der SG Leutershausen gegen die ukrainische Handball-Nationalmannschaft sind am vergangenen Mittwoch 20.000 Euro zusammengekommen.

Eine Geschichte, die die Reich- und Tragweite des Abends deutlich machte: Der langjährige Partner der SGL, Elektro Ringhof aus Viernheim, erhielt nach dem Benefizspiel einen Anruf, sein Banner wäre auf RTL zu sehen gewesen. Durch die Resonanz gerührt, entschied sich Elektro Ringhof, die Spendensumme aufzurunden. So kamen beim Benefizspiel erst 16.323 Euro zusammen, der Sponsor rundete auf 20.000 Euro auf.

"Wir sind von der Resonanz, dem Medienecho, aber vor allem auch von den vielen Menschen, die den Abend unterstützt haben, übermannt", erklärt SGL-Gesellschafter Uli Roth: "Dass wir solch eine Summe zusammen bekommen, zeigt, dass der Abend ein voller Erfolg war und die Solidarität unter den Menschen riesig ist. Ich bedanke mich stellvertretend im Namen der SG Leutershausen bei allen, die zu diesem emotionalen Abend sowie der zusammengekommenen Hilfe beigetragen haben."

Update: Freitag, 1. April 2022, 19.38 Uhr

Gegen die Ukraine spielten die Rivalen SGL und TVG gemeinsam

Von Tillmann Bauer

Leutershausen. Wer die einwöchige Spanien-Reise in den Aldiana Club Costa del Sol bei der Tombola abgesahnt hat, war am späten Mittwochabend kurz nach Abpfiff noch gar nicht verkündet worden – die 1018 Menschen, die in die Heinrich-Beck-Halle nach Leutershausen gekommen waren, jubelten, klatschten und erhoben sich aber trotzdem schon so von ihren Sitzen, als wäre jeder einzelne von ihnen der Gewinner des Hauptpreises.

Kein freier Platz mehr: Über 1000 Zuschauer spendeten minutenlang Applaus.

Schließlich wussten sie alle, dass es an diesem Tag nicht um tolle Präsente ging, sondern um die Sache, um eine gute und wichtige Sache – die vielleicht wichtigste in der momentanen Situation.

Das Handball-Benefizspiel zwischen den Drittliga-Jungs der SG Leutershausen und der ukrainischen Nationalmannschaft zeigte auf emotionale Art und Weise, welch große Solidarität in der Gemeinde Hirschberg mit den Menschen in der Ukraine momentan gelebt wird. Wenn sich nämlich Mika Schüler ein Trikot der SG Leutershausen anzieht, handelt es sich entweder um eine verlorene Wette, einen kuriosen Traum – oder einen speziellen Tag in der Geschichte des Hirschberger Handballs.

Das Eigengewächs der Drittliga-Jungs des TV Germania Großsachsen unterstützte im Benefizspiel der SG Leutershausen gegen die ukrainische Handball-Nationalmannschaft den Ortsrivalen und wechselte (wenn auch nur für wenige Minuten) mit seinen vier Teamkollegen Patrick Buschsieper, Florian König, Hannes Weindl und Simon Reisig die Farben.

Spieler des TV Germania Großsachsen und der SG Leutershausen gemeinsam in einer Mannschaft, das gab’s wirklich noch nie – welch tolle und große Geste!

"Saase"-Sportchef Tom Zahn meinte zur RNZ: "Ich habe bisher nur positive Rückmeldung bekommen – zurecht." Und Buschsieper ergänzte: "Klar gab’s den ein oder anderen witzigen Spruch, und es ist ein komisches Gefühl, aber im Endeffekt weiß jeder, worum es geht. Solidarität vor Rivalität." Das ist den Gelben noch mal höher anzurechnen, weil Großsachsen aktuell um den Klassenerhalt in der Abstiegsrunde kämpft und am Wochenende in Plochingen verloren hat.

Ungewohntes Bild: TVG-Ass Mika Schüler (am Ball) im Trikot der SG Leutershausen. F: Dorn

Nun ja, viel wichtiger als Sport (das Benefizspiel ging übrigens 29:25 für die Ukraine aus) war an diesem Abend, dass 1018 Menschen in der Heinrich-Beck-Halle dabei waren und kräftig spendeten.

Für die ukrainischen Handballer, die fast alle (normalerweise) beim Champions-League-Klub HC Motor Zaporozhye spielen, gab’s vom zuständigen Sportminister die Sondergenehmigung, das Land verlassen zu dürfen. Das Hirschberger Publikum stand nach Abpfiff und spendete minutenlang Applaus.

Das Team von Trainer Slava Lochmann, der selbst früher beim TV Großwallstadt spielte, war überwältigt und bedankte sich mehrfach. Am Freitag steht das nächste Benefizspiel gegen den Bundesligisten HSG Wetzlar an.

Klar geht’s dabei auch um Geld. Viel wichtiger ist aber das Zeichen, das am Mittwoch aus Hirschberg in die Welt geschickt wurde: Wenn Spieler von TVG und SGL gemeinsam auflaufen – viel mehr Solidarität geht wirklich nicht.

Darauf kann Ralf Gänshirt wirklich stolz sein. "Die Power, die die Gemeinde bei der Hilfsbereitschaft an den Tag legt, ist unglaublich", sagte der Bürgermeister zur RNZ: "Ich hoffe, dass wir das konservieren können, weil wir für die nächste Zeit viele unterstützende Hände brauchen – vor allem beim Thema Wohnraum für die Geflüchteten."

Gänshirt appellierte direkt an die Bürger, diesen zur Verfügung zu stellen. Die Gemeinde würde auch als Mieter eintreten: "Denn eine große, gesammelte Unterkunft wäre der schlechteste Weg." Das Gemeinde-Oberhaupt spendete noch selbst Bälle, damit die Ukrainer überhaupt trainieren konnten, kurz vor dem Anpfiff kaufte Gänshirt auch noch Lose bei der Tombola. Er schmunzelte: "Sollte ich tatsächlich einen großen Preis gewinnen, dann werde ich jemanden finden, den ich glücklich machen kann."

Bei seiner Ansprache vor der voll besetzten Tribüne verschlug es ihm dann kurz die Sprache. Kinder schwenkten gelb-blaue Fahnen, Menschen hielten Schilder mit Friedenszeichen in die Höhe und die ukrainische Nationalhymne wurde gespielt. Ein Gänsehaut-Moment – auch für Gänshirt: "Ich bin sehr ergriffen, wenn ich diese Kulisse sehe."

Als dann noch Musiker Matz Scheid mit "Imagine" von John Lennon eine bessere Welt besang, war auch emotional alles angerichtet für ein Handballspiel ohne sportliche Bedeutung.

Vielmehr ging’s um Solidarität. Einige Beispiele? In den vergangenen Wochen wurden aus Hirschberg vier Laster à 40 Tonnen, sieben à 7,5 und mehrere Kleinbusse mit Kleidung, Medizin, Decken und Lebensmitteln in die Ukraine geschickt. Sieben geflüchtete Kinder werden mittlerweile an der Martin-Stöhr-Grundschule unterrichtet. Mehrere Spieler des TV Germania Großsachsen sprangen über ihren Schatten und spielten – eigentlich undenkbar! – beim großen Ortsrivalen SG Leutershausen mit.

Und dass sämtliche Erlöse aus Eintrittsgeldern und Tombola an die Ukraine-Hilfe wandert, ist selbstredend. Dabei gehen die Spenden übrigens teilweise an die ukrainische Nationalmannschaft und teilweise an die Initiative "Save a life", die für Medikamente in Kiew und anderen Regionen der Ukraine sorgt.

"Das ist ein besonderer Abend", meinte auch Uli Roth. Der SGL-Gesellschafter und Ex-Nationalspieler war sich nicht zu schade, die Spendenbox persönlich aufs Spielfeld zu tragen: "Ich bin unglaublich stolz, dass die Halle so voll ist und wir alle gemeinsam helfen können."

Wie viel Geld letztendlich zusammengekommen ist, konnte er am Abend noch nicht genau sagen.

Aber ist das nicht eigentlich ein sehr erfreuliches Zeichen?