Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Da kommt ein dicker Brocken auf Hockenheim zu. Erst kürzlich war die Gustav-Lesemann-Schule wegen ihres Namensgebers in den Schlagzeilen. Jetzt muss sie so schnell wie möglich generalsaniert werden, weil Gesundheitsgefahr droht. Bei Voruntersuchungen zur Klärung, ob die neuen und bereits beauftragten Fenster an den Bestand angeschlossen werden können, hat man festgestellt, dass alle Zwischendecken des Gebäudes sind mit Rattenkot verunreinigt.

Doch damit nicht genug: Bei weiteren Untersuchungen im Deckenbereich stellte sich heraus, dass die dort eingebauten Schalldämmplatten aus sogenannter Künstlicher Mineralfaser (KMF) bestehen. Auch in den Zwischenwänden des Gebäudes wurde das Material verwendet. Diese künstlichen Mineralfasern werden umgangssprachlich als Glaswolle, Steinwolle oder Mineralwolle bezeichnet. Viele KMF sind gesundheitlich unbedenklich und verfügen über ein Gütesiegel. Allerdings sind Fasern aus KMF lungengängig. Fasern, die vor dem Jahr 2000 hergestellt wurden, stehen laut Bayrischem Landesamt für Umwelt im Verdacht, krebserregend zu sein. Allerdings nur bei direktem Kontakt, etwa wenn damit gearbeitet wird.

Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung Hockenheim sofort einen Umwelttechniker zurate gezogen und das Gesundheitsamt informiert. Da von dem in der Schule verwendeten Material nur dann eine Gefahr ausgeht, wenn es bearbeitet wird, wurde in Abstimmung mit den Experten festgelegt: Am gesamten Gebäude müssen Verschlüsse angebracht werden, um den Ratten den Zugang zu den Mineralfaserplatten zu verwehren.

Weitere Arbeiten an den Decken und Wänden soll es vorerst keine geben. Die Räume müssen gelüftet und gereinigt werden. Durch Rammarbeiten am Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) haben sich zusätzlich Deckenplatten verschoben. Durch die entstandenen Ritzen rieselt Material in die Räume.

Nach einer weiteren Besprechung mit dem Umweltbeauftragten kam die Stadt zu dem Schluss, dass der Schulbetrieb bis zu den Sommerferien 2019 nur weitergehen kann, wenn luftdichte Folien unter den Decken angebracht werden. Danach muss eine Kernsanierung der Schule erfolgen. Nach Schätzungen kostet eine solche Generalüberholung rund 4,2 Millionen Euro. Die Auslagerungskosten mit dem Kauf von Containern schlagen noch einmal mit 2,5 Millionen Euro zu Buche. Insgesamt kämen damit 6,7 Millionen Euro zusammen.

Das Land würde 1,2 Millionen Euro zuschießen. Blieben für die Stadt Kosten in Höhe von 5,6 Millionen Euro. Alternativ hat das beauftragte Planungsbüro die Kosten für einen Abriss und Neubau der Schule auf 8,1 Millionen Euro inklusive Containerkosten taxiert. Will man eine Förderung für die Sanierung bekommen, muss ein Antrag bis zum Ende des Jahres beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingereicht werden.

Auch die Theodor-Heuss-Realschule muss saniert werden. Allerdings ist die Dringlichkeit in diesem Fall wesentlich geringer. Das beauftragte Architekturbüro schätzt die vorläufige Investitionssumme für das jetzige Gebäude auf rund 20 Millionen Euro. Das Projekt wurde allerdings vorerst wegen der nicht gesicherten Finanzierung zurückgestellt.

Der Hockenheimer Gemeinderat nahm den Sachstandsbericht zur Realschule zur Kenntnis; der Antragstellung für Fördergelder zur Sanierung der Gustav-Lesemann-Schule stimmte er einstimmig zu.