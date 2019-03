Hockenheim. (pol/mare) "Wir suchen die Nadel im Heuhaufen." Das sagt Polizeidirektor Dieter Schäfer, Leiter der Verkehrspolizeidirektion Mannheim. Was er meint: Die Polizei führte am Montagmorgen zwischen 4 und 10 Uhr abermals eine Lkw-Großkontrolle rund ums Walldorfer Kreuz durch. Dabei wurden wieder etliche betrunkene Brummifahrer erwischt. Zwar blieb die Zahl mit 13 aus 570 überschaubar. "Dennoch ist ein 40-Tonner in Händen eines Alkoholikers einer gefährlichen Waffe gleichzusetzen", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Lkw-Großkontrolle rund ums Walldorfer Kreuz - Die Fotogalerie















































































Die Beamten hatten sich bei der Aktion - seit September wird monatlich solch eine Großkontrolle durchgeführt - wieder darauf konzentriert, Lkw-Fahrer mit Alkohol intus zu finden. Mit 30 mobilen Streifen waren die Beamten im Einsatz.

Diese zogen insgesamt 570 Lastwagen aus dem fließenden Verkehr und zu den Kontrollstellen auf den Tank- und Rastanlagen Hockenheim-Ost und Hockenheim West. Das Ergebnis der Überprüfungen: Zwei Trucker hatten mehr als 1,1 Promille in der Atemluft. Ihre Fahrt endete so in Hockenheim.

Ein anderer Fahrer wurde mit mehr 0,5 Promille ebenfalls angezeigt, zehn weitere pusteten weniger als 0,5 Promille in den Schnelltest - hier liegt die strafbare Grenze.

Zwei Lkw-Fahrer hatten keinen gültigen Lkw-Führerschein - auch ihre Fahrt war vorbei. Schließlich wurden zehn Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten von den Polizisten geahndet. Die Bußgelder summierten sich auf 7425 Euro.

Seit September 2018 wurden inklusive der Aktion vom Montag 2320 Lkw-Fahrer kontrolliert. Davon waren 177 betrunken mit Werten jenseits von 0,5 Promille. Das entspricht 7,6 Prozent. 3,8 Prozent - 89 Fahrer - hatten dabei sogar weit mehr als 1,1 Promille intus - die Spitzenwerte lagen übrigens bei zwei bis vier Promille.

"Aufgrund unserer Erfahrungen müssen wir von bis zu zwei Prozent Alkohol abhängigen Berufskraftfahrern aus Osteuropa ausgehen", meint Dieter Schäfer. Die Suche nach den Delinquenten ist schwierig. "Mischen sich die Alkoholisierten erst einmal unter die Zehntausende von Lkw rund um das Walldorfer Kreuz, ist es sehr schwer, diese herauszufiltern." Man werde, kündigte Schäfer nach Abschluss der Kontrolle an, das Problem weiter im Auge behalten.