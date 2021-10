Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Beim Blick auf das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 der Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH (GRN) könnte man glatt einen Druckfehler vermuten. Denn unter dem berühmten Strich steht erstmals seit langer Zeit eine Zahl ohne Minuszeichen davor. Demnach hat der Gesamtkonzern einen Gewinn von rund 220.000 Euro erwirtschaftet, 2019 war noch ein Verlust von knapp 6,3 Millionen Euro ausgewiesen worden. Für 2018 ist in den Büchern gar ein Defizit in Höhe von 6,7 Millionen Euro vermerkt.

Das Ergebnis für das vergangene Jahr kommt wie ein kleines "Wirtschaftswunder" daher – verhießen doch die Zahlen von 2019 auch für 2020 nichts Gutes. Allein die vier Kliniken in Weinheim, Sinsheim, Schwetzingen und Eberbach hatten 2019 rund 5,4 Millionen Euro Minus gemacht. Knapp die Hälfte davon war auf den Klinikstandort Eberbach entfallen.

GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger war dennoch optimistisch geblieben. "Wir kalkulieren für das Wirtschaftsjahr 2020 insbesondere durch die Einführung der Pflegebudgets mit einem weiteren Abbau des Defizits im Bereich der Kliniken", hatte er gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung quasi ein besseres Gesamtergebnis vorhergesagt.

Hintergrund > Die Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH (GRN) ist ein Verbund von vier Kliniken mit angeschlossener Apotheke, drei geriatrischen Rehabilitationskliniken sowie einem Seniorenzentrum und zwei Betreuungszentren. Diese Einrichtungen verteilen sich auf die Standorte Eberbach, Schwetzingen, [+] Lesen Sie mehr > Die Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH (GRN) ist ein Verbund von vier Kliniken mit angeschlossener Apotheke, drei geriatrischen Rehabilitationskliniken sowie einem Seniorenzentrum und zwei Betreuungszentren. Diese Einrichtungen verteilen sich auf die Standorte Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim. > GRN-Klinik Eberbach: Als Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung verfügt die Klinik über 130 Betten. Medizinische Fachabteilungen: Innere Medizin, Allgemeinchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Urologie sowie Anästhesie mit interdisziplinärer Intensivstation. Daneben gibt es eine proktologische und eine HNO-Belegabteilung. Etwa 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen im Jahr über 6000 stationäre Patienten. Hinzu kommen knapp 7000 ambulante Notfälle und über 1000 ambulante Operationen. > GRN-Klinik Schwetzingen: Als Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung verfügt die Klinik über 277 Betten. Die medizinischen Fachabteilungen sind: Anästhesie und Intensivmedizin, Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Innere Medizin I (Kardiologie und Angiologie), Innere Medizin II (Gastroenterologie und Onkologie), Altersmedizin, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie das Palliativmedizinische Konsil. Daneben gibt es eine plastisch-chirurgische sowie eine HNO-Belegabteilung. Knapp 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen im Jahr rund 12.000 stationäre Patienten. Hinzu kommen etwa 14.000 ambulante Notfälle und 2000 ambulante Eingriffe. Rund 800 Babys kommen jährlich zur Welt. > GRN-Klinik Sinsheim: Das Krankenhaus bietet Grund- und Regelversorgung mit insgesamt 225 Betten. Die Fachabteilungen Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Innere Medizin, Neurologie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Orthopädie und Unfallchirurgie, Anästhesie und Intensivmedizin sowie eine HNO-Belegabteilung stellen mit über 640 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Versorgung von mehr als 12 000 stationären Patienten und rund 14.000 ambulanten Notfällen sicher. Hinzu kommen über 1000 ambulante Operationen. Jährlich kommen in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe rund 1400 Babys zur Welt. > GRN-Klinik Weinheim: Als Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 220 Planbetten verfügt die Klinik über die Fachdisziplinen Altersmedizin, Anästhesie und Intensivmedizin, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Innere Medizin, Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Wirbelsäulenchirurgie. Darüber hinaus gibt es eine HNO-Belegabteilung und eine Kooperation im Fachbereich Proktologie. Knapp 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen hier im Jahr über 10.000 stationäre Patienten und rund 14.500 ambulante Notfälle. Hinzu kommen etwa 1500 ambulante Operationen. Jährlich erblicken in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe rund 700 Babys das Licht der Welt. Quelle: GRN

Dass es allerdings so gut ausfällt, dürfte Burger nicht einmal in seinen kühnsten Träumen erwartet haben. Dennoch bleibt er bescheiden und zurückhaltend wie ein hanseatischer Kaufmann. "Den GRN-Haushalt 2020 haben wir mit einem erfreulichen Ergebnis abgeschlossen", lässt er keinerlei Euphorie erkennen. "Das ist umso erfreulicher, weil wir insbesondere auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mit einem Verlust gerechnet hatten", gibt er offen zu. Dann erläutert der GRN-Geschäftsführer das gute Ergebnis: Zum Ausgleich der von der Regierung verfügten Bettenfreihaltung, den Mindererlösen und den höheren Sachkosten, unter anderem für Schutzausrüstung, seien von Bund und Land Ausgleichszahlungen in Höhe von rund 15 Millionen Euro für alle vier Kliniken geleistet worden. "Damit konnten wir die Verluste ausgleichen", betont Burger.

Blick auf die GRN-Klinik in Eberbach.

Ein weiterer Grund für die Verbesserung sei die erstmals veränderte Finanzierung der Personalkosten im Pflegedienst. "In den vorherigen Jahren sind die Pflegekosten innerhalb der Fallpauschalen nach dem Bundesdurchschnitt vergütet worden", erläutert Burger. "Weil wir in Baden-Württemberg aber mehr Pflegepersonal pro Patient beschäftigen und durch die Tarifbindung auch höhere Durchschnittskosten für eine Pflegefachkraft bezahlen, als das in anderen Bundesländern der Fall ist, haben wir in den vergangenen Jahren stets drauf gezahlt", ergänzt der GRN-Geschäftsführer. Nach der Unterdeckung der Vorjahre im Pflegedienst werden ab 2020 die tatsächlich entstandenen Kosten erstattet, zeigt er sich zufrieden.

Und dies hat, neben den erwähnten Erstattungen, natürlich ebenfalls Auswirkungen auf das Gesamtergebnis. Und das sieht folgendermaßen aus: Die vier Kliniken haben im vergangenen Jahr insgesamt einen Überschuss von knapp über 1,9 Millionen Euro erwirtschaftet (2019: minus 5,4 Millionen Euro). Verluste eingefahren haben die Geriatrischen Reha-Einrichtungen (minus 0,8 Millionen Euro) und die Betreuungszentren (minus 0,9 Millionen Euro). Damit verbleiben summa summarum rund 220.000 Euro in der GRN-Kasse.

Bei den Kliniken verharrt das Krankenhaus in Eberbach weiter in der Verlustzone. Dies sei jedoch vor allem durch die ländliche Lage bedingt und nicht Ausdruck der Leistungen der Klinik, betonten bei einem Gespräch mit der RNZ unisono die Kreistags-Fraktionsvorsitzenden Frank Werner (CDU), Hans Zellner (Freie Wähler), Ralf Göck (SPD), Edgar Wunder (Linke), Claudia Felden (FDP) sowie die stellvertretende Fraktionssprecherin der Grünen, Maria Daub-Verhoevn. "Wir müssen den ländlichen Raum versorgen", betonte Claudia Felden stellvertretend für ihre Kollegen. Der Kreis betreibe die Kliniken ja auch nicht, um Gewinn zu machen. Der Standort Eberbach sei politisch gewollt und unantastbar.