Grasellenbach. (pol/mare) Fast über den gesamten vorderen Odenwald war am späten Freitagabend das Feuer sichtbar: In Grasellenbach ist eine Lagerhalle des Holzwerks Monnheimer bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Es war bereits das zweite Mal innerhalb weniger Jahre, dass ein Gebäude dort in Flammen aufging.

Laut Polizeibericht ist ein Schaden von rund 5 Mio Euro entstanden. Die 50 mal 60 Meter große Lagerhalle, die der Produktion von Pallets und Hackschnitzeln diente, wurde komplett zerstört. Etwa 1000 Kubikmeter Pallets/Hackschnitzel sind dabei verbrannt. Weiterer Sachschaden entstand an dort abgestellten Fahrzeugen.

Um kurz nach 22 Uhr ging der Alarm ein. Die Löscharbeiten der Wehren aus Grasellenbach, Wald-Michelbach, Mörlenbach, Birkenau, Reisen, Rimbach, Fürth und Heppenheim gestalteten sich schwierig. Insbesondere die Wasserversorgung stellte eine Herausforderung dar, so wurden zum Beispiel auch Traktoren mit großen Tank-Anhängern eingesetzt. Erst weit nach Mitternacht war das Feuer unter Kontrolle, im Lauf des Samstag brannte das Gebäude kontrolliert ab.

Eine Ausweitung des Brandes auf das angrenzende Waldgebiet konnte verhindert werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte des DRK aus Lautertal, Birkenau, Mörlenbach, Hammelbach, Wald-Michelbach, Gorxheimertal und der Malteser Hilfsdienst Abtsteinach übernahmen logistische Arbeiten und die sanitätsdienstliche Versorgung.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Bewohner in Grasellenbach wurden vorsorglich aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde durch die Polizei der Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen nach der Ursache aufgenommen.

Bereits 2015 hatte es in dem Sägewerk gebrannt. Damals war ein Sachschaden von rund zwei Millionen Euro entstanden.