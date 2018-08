Von Jennifer Reutter

Schwetzingen. Beißender Geruch steigt in die Nase. Die Dämpfe brennen leicht in den Augen. Beim Schütteln klackert die Dose. Schon ein sanfter Druck auf den Sprühkopf reicht aus, und wie eine Wolke breitet sich kräftige, blaue Farbe auf einer ehemals schmucklosen, weißen Wand aus. Dreck und Schmierereien sind wie ausgelöscht.

Man ahnt, dass jede Linie, jeder Klecks der Teil eines Kunstwerks wird. So fühlt es sich an, das erste Mal Graffiti zu sprühen. Dieses Erlebnis hat die Stadt Schwetzingen jetzt zehn Jugendlichen bei einem Workshop ermöglicht. Sie wollte jungen Menschen zeigen: Echtes Graffiti bedeutet nicht Beschädigung oder Provokation. Graffiti ist Kunst.

In der Unterführung der Heidelberger Straße nahe der Zeyher-Grundschule waren die Wände bis vor Kurzem schmutzig und mit Edding-Kritzeleien verschmiert. Die illegalen, unsauberen Schriftzüge störten nicht nur Passanten, sondern auch die Verwaltung.

Also rief das örtliche Jugendbüro den Workshop ins Leben. Die Unterführung sollte zum bunten Blickfang werden. Über Instagram konnten sich Jugendliche ab 14 Jahren anmelden, wenn sie mehr über die Kunst aus der Dose wissen wollten.

Das Ergebnis nach tagelanger Arbeit ist nicht mehr zu übersehen. Die großen, blauen Lettern, die mit orange-roten Flammen unterlegt sind, stechen bereits von Weitem ins Auge: Auf der rechten Wand prangt der Schriftzug "Jugendarbeit Schwetzingen".

An die linke Wand durften die Jugendlichen ihren Vornamen oder einen selbsterdachten Künstlernamen sprühen. So sind neben Rafa oder Nadja auch die Wörter "SWAG" oder Ente an der Wand zu lesen.

Was wie bunte Farbexplosionen aussieht, musste sorgfältig geplant werden: Für jedes Graffiti zeichneten die Teilnehmer im Vorfeld eine Skizze von Hand. Dann konnten sie - mit Atemschutzmasken, Farbdosen und einer guten Portion Konzentration ausgestattet - ans Werk gehen.

Die 15-jährige Amy war so sehr in die Arbeit vertieft, dass am Ende des Tages nicht nur die Buchstaben an der Wand, sondern auch ihre Kopfhörer blau sind. "Ist aber egal", stellte sie zufrieden fest. Mit Graffiti kam sie schon zum zweiten Mal in Kontakt. Privat habe sie sich nicht so stark mit dem Thema beschäftigt, aber schon Mal einen vom Schwetzinger Jugendzentrum Go In organisierten Workshop besucht.

Die 19-jährige Nadja dagegen interessiert sich seit Jahren für Graffiti. Als sie von dem Workshop erfuhr, musste sie einfach dabei sein. Die Abiturienten liebt es, zu zeichnen. Eine Graffiti-Spraydose hielt sie jedoch das erste Mal in der Hand. Früher folgte sie berühmten Künstlern der Szene auf Facebook oder Instagram. "Noch heute freue ich mich, wenn ich beim Zugfahren ein Graffiti sehe", gab sie zu. Zudem fährt sie selbst regelmäßig durch die Unterführung. Die hässlichen Schmierereien haben sie schon länger gestört, berichtete sie.

Doch birgt diese Aktion nicht auch ein gewisses Risiko? Junge Menschen für Graffiti zu begeistern, das nicht selten mit dem Wort "Sachbeschädigung" in einem Atemzug genannt wird? Schließlich sind es vor allem Jugendliche, die Graffiti für sich entdecken und in der Metropolregion den meisten Schaden durch illegales Sprayen verursachen.

"Nein", lautete die Antwort von Jugendreferentin Andrea Kroll, die das Projekt betreute. Die Jugendlichen haben zu Beginn des Workshops eine theoretische Einführung bekommen und erfahren, wie, wo und wann sie sprayen dürfen. Eine Veranstaltung wie diese sieht Kroll eher als Prävention. "Jugendliche lernen die Verhaltensregeln professioneller Sprayer.

Kein Künstler der Szene würde Schriftzüge wie diese einfach übersprühen", erklärte sie ihre Überzeugung für das Projekt. Bis auf die unschönen, unsauberen Wörter, die nun hinter Kunstwerken verschwunden sind, gäbe es in Schwetzingen auch nicht wirklich Probleme mit illegalem Graffiti, berichtete die Jugendreferentin.

Marco Billmaier sprayt mittlerweile hauptberuflich. Vor Kurzem hat er für Edeka einen Konferenzraum verschönert.

Professionelle Anleitung und das nötige Know-how haben die Jungen und Mädchen von Marco Billmaier erhalten. Der 35-Jährige ist professioneller Graffiti-Sprayer und in der Szene aktiv, seit er 15 Jahre alt ist. Illegal habe er bisher nirgends Graffiti angebracht. Im Gegenteil: Seit diesem Frühjahr sprayt Billmaier hauptberuflich. "Für mich ist damit ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen", erzählte er stolz.

Begünstigt wird sein Geschäft auch dadurch, dass Graffiti als Kunst immer mehr Beachtung findet. So verschönert Billmaier nicht nur die Kinderzimmer oder Garagentore von Privatpersonen. Auch große Unternehmen fragen ihn immer wieder an. Für Edeka beispielsweise durfte er vor Kurzem einen Konferenzsaal in ein Kunstwerk verwandeln.

Am Ende des Projekts rieselte noch einmal schwarze und weiße Farbe auf die Wände. Es entstand eine Schriftrolle, auf der sich alle zehn beteiligten Künstler verewigen durften. Der letzte illegale, unsaubere Schriftzug wird überdeckt, der beißende Geruch in einigen Tagen verflogen sein.

Die bunten Werke dagegen bleiben, um Schwetzingen ein bisschen bunter werden lassen. Vielleicht erkennen sogar potenzielle Schmierer die sorgfältig geplante und detailliert gezeichnete Kunst. Und lassen sie unberührt.