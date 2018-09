Gorxheimertal. (pol/mare) Noch am Dienstagmorgen stieg Rauch auf über dem "Abrahamshof" in Gorxheimertal. Es waren die letzten Boten des Dachstuhlbrandes des über die ortsgrenzen hinaus bekannten Restaurants "La Fattoria". Das Geschoss brannte völlig aus, das alte, 1727 erbaute Gebäude ist einsturzgefährdet.

Das Feuer brach gegen 23 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in einem Einzimmer-Appartement im Obergeschoss aus. Es griff auf das Dachgeschoss über, beide Geschosse brannten vollständig aus. Gäste, Angestellte und Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren Gorxheimertal und die Wehr aus Weinheim mit 35 Feuerwehrleuten und zwei Drehleitern, zwei Löschfahrzeugen und zwei Abrollbehältern waren bis 4 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Die Gaststätte in dem rund 300 Jahre alten Fachwerkhaus im Erdgeschoss wurde durch Löschwasser beschädigt, der Gesamtsachschaden dürfte nach vorsichtigen Schätzungen mehrere Hunderttausend Euro betragen. Die sechs Bewohner der Wohnungen wurden im nahegelegenen Bürgerhaus untergebracht und vom DRK betreut. Sie kamen dann in einem Gasthaus in Oberflockenbach unter.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Bergstraße wird die Brandursachen-Ermittlungen aufnehmen. Ein Baufachberater des THW begutachtete das Haus, das Gelände wurde am Dienstagmorgen weiträumig abgesperrt.

Update: 4. September 2018, 15.38 Uhr