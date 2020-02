Heidelberg. (RNZ/rl) Nachdem in Baden-Württemberg im Landkreis Göppingen am Dienstag der erste Coronavirus-Patient bestätigt wurde, muss laut Robert-Koch-Institut (RKI) mit weiteren Fällen in Baden-Württemberg gerechnet werden. "Das Zusammenwirken der Gesundheitsbehörden beim Auftreten von Infektionskrankheiten ist in Baden-Württemberg gut eingespielt", sagte Andreas Welker, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamts Rhein-Neckar-Kreis, das auch für den Stadtkreis Heidelberg zuständig ist. "Wir sind auf Coronavirus-Patienten gut vorbereitet. Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung wird nach wie vor als grundsätzlich moderat bewertet. Dies auch vor dem Hintergrund der aktuell grassierenden Grippewelle (Influenza), die viele Menschen zum Teil mit schweren Krankheitsverläufen betrifft."

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, die gängigen Hygienemaßnahmen wie insbesondere das gründliche Händewaschen mit Seife und anschließender Desinfektion regelmäßig zu praktizieren.

Richtig Hände waschen - so geht's Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

Ebenso bittet das Gesundheitsamt Reiserückkehrer, den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zu folgen:

> Menschen, die nach ihrer Einreise aus Risiko-Gebieten (akutelle Übersicht auf der Seite des Robert Koch-Instituts für COVID-19-Infektionen), innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr Fieber, Husten oder Atemnot entwickeln, sollen unnötige Kontakte vermeiden, nach Möglichkeit zuhause bleiben.

> Beim Husten und Niesen Abstand zu anderen Menschen halten und in die Armbeuge niesen oder husten, nach Möglichkeit nur ein Taschentuch benutzen, das sofort entsorgt wird und die Berührung von Nase, Augen und Mund vermeiden.

> Sollten Symptome auftreten, erreichen Sie das Gesundheitsamt (werktags von 7.30 bis 15.30 Uhr) unter der Telefonnummer 06221/522-1881. Hier gibt es auch Antworten und Hinweise zu Themen wie Symptome und Inkubationszeit oder der Frage, wie man sich vor einer Ansteckung schützen kann. Zusätzlich wird dort auch beraten, für wen und wann eine Testung auf das Virus sinnvoll ist. Bei medizinischen Notfällen sollte eine Ärztin oder ein Arzt oder ein Notdienst, bzw. eine Notaufnahme möglichst nur nach telefonischer Voranmeldung aufgesucht werden.

> Auch die Krankenkassen informieren: So bietet die Barmer-Krankenkasse eine kostenlose 24-Stunden-Hotline unter der 0800/84 84 111 an. Diese stehe uneingeschränkt allen Bundesbürgern rund um die Uhr zur Verfügung, teilte die Barmer am Mittwoch mit.

> Krankenkassen übernehmen Test bei Verdachtsfällen: Bei einem Verdachtsfall solle die betroffene Person möglichst schnell einen Arzt kontaktieren, teilte Felix Hornung von der Barmer Krankenkasse mit. Die Krankenkassen übernähmen die Kosten für den Test auf den Coronavirus bei begründeten Verdachtsfällen.

Anspruch auf diesen Test haben Risikogruppen wie Personen, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben.

Weitere Informationen: www.rhein-neckar-kreis.de/coronavirus

Hintergrundinformationen des Robert-Koch-Instituts: www.rki.de

Sozialministerium Baden-Württemberg: Aktuelle Informationen zum Geschehen, Fallzahlen, aktualisierte Risikoeinschätzungen und Dokumente sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus (2019-nCoV) https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de

Info-Material der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: www.bzga.de

Update: 26. Februar 2020, 16 Uhr