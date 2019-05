Von Marco Partner

Mannheim. Sie hingen als Poster in Kinder- und Jugendzimmern, auf MTV, Viva und Bravo TV liefen ihre Hits rauf und runter. Sie waren für viele pubertierende Mädchen die erste, unerreichbare Liebe. Jetzt sind sie wieder zurück, die Boy-Group-Helden von damals, und plötzlich zum Greifen nah. AJ, Brian, Nick, Howie und Kevin: Die Backstreet Boys sind wieder da und lassen bei ihrer DNA-Tournee die schrillen 90er-Jahre wieder aufleben.

Aus den Teenie-Idolen von einst sind inzwischen Familienväter geworden. Dennoch rocken die Mittvierziger am Samstagabend die ausverkaufte SAP-Arena. Mit unsterblichen Hits wie "Quit Playing Games (With My Heart)", welche ihre zu 90 Prozent weibliche Fangemeinde immer noch im Herzen und auf den Lippen trägt.

Die Stimmung ist schon vor Konzertbeginn faszinierend. Viele Mädels-Cliquen strömen von allen Seiten zum Mannheimer Musiktempel, einige versuchen vergeblich, noch ein paar Tickets zu ergattern. Eine BSB-Mania, aber keine Hysterie.

Für die Frauen ist das Wiedersehen mit den US-Boys auch eine kleine Rückblende in die eigene Jugend. So auch für Elisabeth Refior, die eigens aus der Schweiz angereist ist. 20 Jahre hat sie ihre einst beste Freundin Dewi aus Heidelberg nicht mehr gesehen. Jetzt sind sie von Kopf bis Fuß in Backstreet-Boys-Fanartikel eingepackt, und schwelgen gemeinsam in Erinnerungen. "1995 habe ich sie zum ersten Mal gehört und war sofort verliebt. Poster, Kissen, Bettwäsche, Tassen: Ich hatte das ganze Programm", verrät die heute 38-Jährige. "Wir haben ihnen tonnenweise Briefe geschrieben. Richtige Briefe, das war die geilste Zeit", findet auch Dewi, und ist voller Vorfreude auf das Spektakel.

Schon das Intro ist ein einziger Nervenkitzel: In goldenen Lettern werden ihre Namen eingeblendet, dann ein Zeitticken, dann Stille, gefüllt von einem lauten Kreischen. Ein Meer aus Smartphones filmt die leere, hufeisenförmige Bühne. Und plötzlich stehen sie leibhaftig da, in schwarzen Mänteln und roten Turnschuhen, eingehüllt in Nebel. Etwas gealtert, aber mit einer Performance wie zu besten Top-Of-The-Pops-Zeiten. Magische Fäuste werden bei "I Wanna Be With You" oder "Get Down" in den Himmel gestreckt. Mit einem breiten Grinsen und einem "Alles klar!?" begrüßt Brian Littrel das Publikum.

Tatsächlich nahm die steile Karriere der BSB-Jungs erst in Deutschland so richtig Fahrt auf. Dort trat man als Vorband von DJ Bobo auf, der paradoxerweise ein Tag zuvor die SAP-Arena bespielt hat. In Deutschland gab es das erste Goldene Album und die erste eigene Tour. Ein Vierteljahrhundert ist das her. Teddybären und Blumen gibt es für die fünf Kindheitsidole keine mehr - und doch darf sich der mit 39 Jahren Jüngste im Boygroup-Bund über ein paar Büstenhalter freuen. Nick Carter war gerade einmal zarte 15, als er die Fans weltweit mit seinem Mittelscheitel ins Schwärmen brachte. Die Frisur hat sich inzwischen gewandelt, die Flirtkunst aber nicht.

Bei "Show Me The Meaning", "Incomplete", "I Want It That Way" oder "As Long As You Love Me" werden Küsse - und einmal auch die Boxershorts ins Publikum geworfen, bei Herzschmerz-Balladen wie "I‘ll Never Break Your Heart" und "All I Have To Give" digitale Wunderkerzen angeknipst. Auch von den männlichen Fans. "Ich hatte früher selbst lange Haare, ich war der Nick-Schwarm", sagt ein Besucher - und singt bei Songs wie "Everybody" lautstark mit. Auch der Superhit hat sich der Moderne angepasst, und kommt in einer harten Dub-Version voller scheppernder Beats und Disco-Blitzlichtgewitter daher.

Immer wieder wechseln die fünf Sänger ihre schrägen Outfits. Manchmal auch mitten auf der Bühne. AJ zum Beispiel trägt mal ein Cowboy-Kostüm, dann ein Hockey-Trikot unter der Leopardenjacke. Backstreet, das bedeutet eben wörtlich übersetzt Hintergasse und verdeutlicht, dass die Sänger auch immer ein Bad-Boy-Image zu den glatten Kollegen von Take That oder Caught in The Act verkörperten. "Die Jungs hatten damals ihre Turtles. Ich hatte meinen AJ und Brian, das waren meine Supermänner", gerät Elisabeth Refior wieder ins Schwärmen. "Sie haben mir Halt gegeben", sagt die zweifache Mutter, die ihre Kinder inzwischen selbst zu Konzerten fährt. Die Zeiten ändern sich, aber die Backstreet Boys und die Erinnerungen an die 90er-Jahre kommen noch einmal mal zurück.