Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Da schnellte der Daumen von Linken-Stadtrat Werner Zieger in die Höhe. Ein eher selten zu verfolgendes Schauspiel bei einer Stellungnahme der CDU-Fraktion im Schwetzinger Gemeinderat. Aber als deren Vorsitzende Sarina Kolb in ihrem Wortbeitrag zum Antrag der Grünen, kostenlose oder begünstigte Parkplätze für E-Autos auszuweisen, auf eine soziale Komponente hinwies, traf sie dabei auf die Zustimmung des Linken-Politikers.

Die Bevorzugung von E-Autos sei unbürokratisch machbar, da diese an einem speziellen Kennzeichen leicht erkennbar seien, erklärte Susanne Hirschbiel (Grüne). Ein Tesla-Fahrer habe vermutlich mehr Geld zur Verfügung als eine alleinerziehende Mutter, die einen Kleinwagen mit Verbrennermotor fährt, argumentierte Kolb. Einer Begünstigung der E-Autos wollte sie daher nicht zustimmen, auch wenn diese im Klimaschutzkonzept der Stadt einen Sonderstatus genießen. Robin Pitsch (SPD) sah bei dem Antrag der Grünen ebenfalls Klärungsbedarf und wollte den Punkt in den zuständigen Ausschuss zurückverweisen. Dem schloss sich die Mehrheit der Räte zwar nicht an, doch der Grünen-Antrag wurde mit 13 Gegenstimmen abgelehnt. Das Gremium musste sich in der öffentlichen Sitzung am Mittwochabend außerdem mit der Erhöhung zahlreicher Gebühren zum 1. Januar 2022 befassen, um im städtischen Haushalt für nächstes Jahr eine finanzielle Lücke in Höhe von rund zwei Millionen Euro zu schließen. In einer Klausursitzung hatten sich die Fraktionen auf Einsparungen und die nun beschlossenen Gebührenerhöhungen geeinigt. "Es ist ein kniffliges Thema", erklärte Oberbürgermeister René Pöltl. Um genehmigungsfähig zu sein, müsse der städtische Ergebnishaushalt verbessert werden. "Das ist uns sehr schwer gefallen. Die Gebührenanpassungen treffen ja auch jeden von uns. Wir schweben nicht über den Dingen, sondern sind Teil des Ganzen", betonte er.

Carsten Petzold (SFW) begann seine Stellungnahme mit dem Ausruf: "Frohe Weihnachtszeit". Er hätte auch sagen können: "Schöne Bescherung". Doch der Stadt bleibe nichts anderes übrig, als an der Gebührenschraube zu drehen. "Diese Horrorliste zeigt auf, was sein muss", betonte Petzold. Josef Walch (Grüne) wies darauf hin, dass die Stadt seit zehn Jahren keine Gebühren mehr angepasst habe. "Unterm Strich gilt: Ohne Moos nix los", sagte Sarina Kolb (CDU). Simon Abraham (SPD) machte deutlich, dass die Sozialdemokraten gern andere Prioritäten gesetzt hätten, die Mehrheit dem aber nicht folgen wollte. Haydar Sahin (ABS) kritisierte laufende Großprojekte während man gleichzeitig diejenigen belaste, "die sowieso weniger haben". Christian Lorentz (FDP) kündigte an, seine Fraktion werde gegen die Erhöhung der Gewerbe- und der Grundsteuer stimmen. "Mit der Erhöhung der Grundsteuer erhöht man die Wohnkosten für Eigentümer und Mieter."

Die Parkgebühren und Entgelte in den Parkhäusern sowie auf dem Parkplatz am Alten Messplatz steigen ebenfalls an. Auch die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Kitagebühren werden angehoben. Im städtischen Kindergarten Spatzennest ist eine Anpassung der Gebühren zum 1. Januar 2022 um sechs Prozent vorgesehen und in den Folgejahren im zweijährigen Rhythmus um drei Prozent. Die Gebühren für die außerschulische Betreuung steigen ebenfalls an. Außerdem werden die Nutzung der Obdachlosenunterkünfte und die Friedhofsgebühren teurer. Darüber hinaus führt die Stadt eine Wettbürosteuer ein.

Die Gebührenanpassungen wurden mit wechselnden Mehrheiten bei bis zu sieben Gegenstimmen beschlossen. Ein Leckerli gab es dann doch für die Bürger: Sie können den Stadtbus mit seinen Linien 715 und 716 ab Anfang 2023 kostenlos nutzen. Der Bus solle dann über einen Elektroantrieb verfügen, erklärte Bürgermeister Matthias Steffan.