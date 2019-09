Plankstadt. (vw) Der Gemeinderat fasste in der jüngsten Sitzung einen Grundsatzbeschluss zu Sanierungsmaßnahmen an der Friedrichschule und der Humboldt-Grundschule. Das Dach der Friedrichschule soll komplett neu eingedeckt werden. Die Rinnen können weitgehend erhalten bleiben. Nach den Abbrucharbeiten werden zuerst Reparaturen am Dachtragwerk durchgeführt. Der Blitzschutz muss auch erneuert werden.

Die gesamten Planungen wurden vom Bauamt erstellt. Die Denkmalschutzbehörde ist in die Maßnahme eingebunden. Ein Antrag zur Förderung ist gestellt. Gerüstbau-, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten sowie Blitzschutz werden jetzt ausgeschrieben. Die Gesamtkosten werden auf rund 620.000 Euro geschätzt. Die zugesagten Fördermittel des Landes belaufen sich auf 177.000 Euro. Die Arbeiten beginnen im April nächsten Jahres und sollen zum neuen Schuljahr abgeschlossen sein.

Im alten Schulgebäude der Humboldt-Grundschule gibt es verschiedene Mängel. Wichtig sei die "Verringerung der Nachhallzeit in den Klassenräumen", hieß es im Beschlussvorschlag der Verwaltung. Das trage erheblich zur besseren Aufmerksamkeit von Schülern und Lehrern bei. In den Deckenbereichen und in Teilen der Wände sollen dazu schallschluckende Platten montiert werden. Bei den Einbauschränken werden die Frontseiten erneuert, die Beleuchtung in den Räumen wird ebenfalls verändert.

Bei der Heizungsanlage muss der ältere der beiden Heizkessel ersetzt werden. Der Heizkreisverteiler muss neu geregelt werden. Für die Produktion der Wärmeenergie soll ein Kessel mit Holzpelletsbefeuerung her. Die Pellets können in einem leeren Kellerraum gelagert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme sind auf rund 650.000 Euro veranschlagt, davon entfallen auf die Sanierung der Klassenräume rund 60.000 Euro.

An Fördermitteln wurden 182.000 Euro zugesagt. Die Arbeiten werden demnächst ausgeschrieben. Wenn die Angebote bis zum Jahresende vorliegen, könnte die Maßnahme im April beginnen. Der Gemeinderat votierte schließlich einstimmig für die erforderlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1,27 Millionen Euro.