Rund 60 Teilnehmer waren zum Bürgerforum am vergangenen Donnerstag in der Mehrzweckhalle gekommen. Die insgesamt 42 vorgestellten Projekte konnten sie mit Klebepunkten an Stellwänden bewerten. Als deutlicher Favorit kristallisierte sich unter anderem ein gemeinsames Konzert der Plankstadter Chöre heraus. Foto: Lenhardt