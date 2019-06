Von Marion Gottlob

Gaiberg. Es begann alles mit einer Frage und einem deutlichen "Ja!": Wolfgang Himmelmann wurde von seinem Sohn gefragt: "Papa, Du zeichnest doch - kannst Du mir mal helfen?" Sohn Ulrich arbeitete gerade an seiner Doktorarbeit im Fach Archäologie. Er wünschte sich Zeichnungen, die den Text begleiten sollten. So zeichnete Vater Himmelmann sein erstes Lebend-Bild, um archäologische Forschungen für Laien anschaulich zu machen. Es wurde eine Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn, die bis heute Bestand hat.

Die Lebend-Bilder sind faszinierend: Sie stellen einen "Schnappschuss" oder ein "Siedlungs-Selfie" aus längst vergangenen Zeiten in gezeichneter Form dar. Sie verwandeln die nüchternen Angaben der Archäologen in "lebendige" Bilder. Die Vorbereitungen sind das "A und O" - sie dauern oft Wochen und Monate. Auch das kleinste Detail für das spätere Bild wird mit den Fachleuten abgesprochen - nichts bleibt allein der Fantasie des Zeichners oder dem Zufall überlassen. Warum? Damit im Betrachter mit Hilfe des Bildes eine Vorstellung der Vergangenheit entsteht, die möglichst wahrhaftig sein soll.

Detailgetreue Bilder machen Geschichte lebendig

Für diese Präzision kommt Wolfgang Himmelmann eine Begabung zugute, die sich schon in der Kindheit zeigte. Als "Kriegskind" verbrachte er die ersten zehn Jahre seines Lebens bei den Großeltern in Gaiberg. Wieder und wieder sprachen die Besucher seines Opas von ihren Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. Der noch nicht schulpflichtige Junge saß unter dem Tisch und zeichnete spontan Bilder zu den Erzählungen, beispielsweise den Abschuss von Panzern. Himmelmann lächelt: "Einige Bilder habe ich heute noch."

Später wurde die Begabung des Jungen in der Schule selbstverständlich erkannt. Und doch gab es Ärger: Die Bilder vom Krieg behandelten ein Tabu-Thema, das unerwünscht war - erst recht bei einem Kind. Mit dem Studium der Architektur konnte der begabte junge Mann dann sein Talent wirklich entfalten. Was anderen schwerfiel, war für ihn einfach: "Ich kann geometrische Zusammenhänge darstellen - die darstellende Geografie macht mir einfach Spaß."

Nach dem Studium war er bei angesehenen Unternehmen wie Mutschler in Mannheim oder dem Ingenieur-Büro Bung in Heidelberg beschäftigt. Dann fand er eine Anstellung beim Universitätsbauamt in Heidelberg. Vier Jahre lang begleitete er die Erweiterung der Orthopädie in Schlierbach: Ein Altbau wurde in Harmonie mit einem Neubau verbunden. "Der Denkmalschutz war eine große Herausforderung", sagt er.

Es folgten sieben Jahre als Projektplaner beim Bau der Kopfklinik in Neuenheim: "Ich war vom Vorentwurf bis zum letzten Nagel dabei." Im Rückblick sagt der Vater von drei Kindern: "Mein Beruf hat Spaß gemacht, ich hatte gute Kollegen. Es entstanden Freundschaften."

Als Rentner besann er sich dann auf das, was er immer konnte: das Zeichnen. In einem kleinen Zimmer mit Dachschräge entstehen die Lebend-Bilder auf großen Blättern, die zusammengefügt werden. Neuere Arbeiten sind zum Beispiel in der Ausstellung über den römischen Kaiser Valentinian I. und seine Bautätigkeit im Museum von Speyer zu sehen. Die Präsentation wurde bis nächstes Jahr verlängert.

Wer durch das Haus des Ehepaars geht, entdeckt Bilder über Bilder von Heidelberg. Grandios: Der Künstler zeigt auf einem Bild die Struktur der Heilig-Geist-Kirche und lässt rundum den Marktplatz mit seinen Gebäuden entstehen. Es bleibt noch zu ergänzen, dass Himmelmann in der Friedensbewegung aktiv war, sich in der Kommunalpolitik engagiert und im Dorfentwicklungsausschuss dabei ist. Natürlich sind auch hier seine Zeichnungen gefragt, damit die Zukunft greifbar wird.