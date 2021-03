Von Peter Wiest

Dossenheim. Es war eine spontane Begegnung der musikalischen Art, wie sie nicht alle Tage passiert. Eine Begegnung, die Spuren hinterlassen hat, welche bis heute anhalten – und die sowohl zur Gründung einer außergewöhnlichen Band als auch zu (bisher) einem gemeinsamen Album geführt hat. Vor gut zehn Jahren trafen sich mehr oder minder zufällig am Rande einer Kerwe-Veranstaltung in der Dossenheimer Museumsscheuer der Gitarrist und Sänger Reinhard "Dett" Nolze, der an diesem Abend dort mit seiner damaligen Band Take Dett auftrat, der Keyboarder und Sänger Bernhard Heuvelmann und der Sänger Jürgen Kaselowsky. Die drei machten seit langem in unterschiedlichen Gruppen Musik und beschlossen aus Jux und Dollerei, einfach mal spontan zusammen auf die Bühne zu gehen und das Stück "Wonderwall" von der Gruppe Oasis zu spielen. Schon nach wenigen Akkorden war dann klar: Hier hatten sich drei Musiker gefunden, die offenbar absolut perfekt aufeinander abgestimmt waren – und eine nigelnagelneue Band war geboren.

Auch was sie fortan gemeinsam spielen wollten, lag auf der Hand: Einen Querschnitt der mehr oder minder großen Hits und bekannten Songs aus den zurück liegenden fünf Jahrzehnten, die sie selbst am liebsten hörten. Diese allerdings sollten nicht im gewohnten, sondern zumindest teilweise in neuem und eigenem Gewand daher kommen mit Arrangements, welche die drei entweder gemeinsam entwickelten, oder aber auch mal nach dem Geschmack und den Vorstellungen eines Einzelnen. Was nur noch fehlte, war ein Name für die Gruppe. "Sowohl Bernhard als auch ich fanden Jürgens Nachnamen sehr prägnant und knackig", erinnert sich Dett Nolze, "und wir konnten ihn schließlich überreden, diesen als unseren Bandnamen zu verwenden".

Gesagt, getan. Wenig später fingen Kaselowsky an, zunächst gemeinsam zu proben, nachdem jeder eine Liste mit seinen jeweiligen Lieblingstiteln erstellt hatte. Daraus entstand schließlich dann auch die Idee zum bis heute gebliebenen Band-Motto "Five Decades of finest Music", also fünf Jahrzehnte feinster Musik.

Genau das bietet das Trio auf seine ganz eigene Art seither seinem Publikum, das von Auftritt zu Auftritt größer geworden ist. Das musikalische Repertoire ist dabei einerseits weit gestreut, andererseits jedoch insgesamt immer qualitativ hochwertig. Stücke von Bands und Künstlern wie America. Meat Loaf, Genesis, Supertramp, Oasis, Spandau Ballett und vielen anderen mehr sind dabei: Allesamt Songs, die echte Rockfans in- und auswendig kennen und tief im Herzen tragen. Genau diese bieten Kaselowsky dann dar in einer Mischung aus den bekannten Sounds und Klängen und eigenen musikalischen und gesanglichen Interpretationen – was jeden ihrer Auftritte zu einem spannenden Erlebnis macht.

Was lag nach dem Erfolg der ersten fünf gemeinsamen Jahre näher, als auch mal drei oder vier solche Stücke für eine Demo-CD aufzunehmen? Also ging es 2016 auf nach Hockenheim ins Studio von Werner Goos, der ja selbst auch ein szenebekannter Gitarrist ist. "Zwei intensive Wochenenden gab es dort", erinnert sich Dett Nolze: "Werner nahm uns bei der Hand, und wir ließen ihn gewähren". So entstand schließlich eine komplette CD mit nicht nur drei oder vier, sondern gleich elf Titeln. Unter diesen ist natürlich der Anfangs-Burner "Wonderwall", der die Gruppe zusammen brachte; außerdem sind Stücke wie Michael Jacksons "Thriller", George Harrisons "Here comes the Sun" und nicht zuletzt eine ganz außergewöhnliche und mitreißende Version des Genesis-Hits "That’s All" dabei. Und auch, wie das Album heißen würde, war schnell klar: "Five Decades of finest Music" natürlich, ganz getreu dem Band-Motto.

Aufgetreten sind Kaselowsky in den zurück liegenden Jahren vor dem Beginn der Corona-Pandemie bei unterschiedlichsten Anlässen und Gelegenheiten, von privaten Feiern mit kleinem technischen Aufwand in Wohnzimmern über diverse Kneipen der Region wie beispielsweise das ehemalige "Pippifax" auf dem Dilsberg oder die "Waldschänke" in Heidelberg-Handschuhsheim bis hin zu Festivals wie "Rock im Bruch" in Dossenheim im Steinbruch Leverenz oder in Heidelberg im Tankturm. Auch bei Straßenfesten sorgten sie immer wieder mal für ausgelassene Stimmung, wie etwa zuletzt im Oktober 2019 bei "Jazz und Einkauf" in Heilbronn. Besonders gut kamen dabei stets die Cover-Versionen an, welche sie in der ungewohnten Trio-Formation ohne Bass und Schlagzeug so rüber bringen, als stünde tatsächlich eine komplette Band auf der Bühne – und die das Publikum deshalb um so mehr mitreißen.

Solch mitreißende Publikumsevents sind es denn auch, die sich die drei Kaselowskys endlich wieder herbei sehnen. "Heute liegen wir brach wie alle anderen Musiker und Künstler auch", sagt Dett Nolze. Die Musiker beschäftigen sich zwar mit Home Recording und senden sich gegenseitig ihre musikalischen Ideen per Mail zu, wünschen sich jedoch nichts mehr, als endlich wieder gemeinsam in ihrem Proberaum in Heidelberg-Pfaffengrund zu stehen, dort dann auch ein paar neue Lieder zu spielen: "Und dann endlich wieder auftreten zu können".