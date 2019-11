Mit 150 km/h war der junge Mann im Dezember 2018 in dieses Auto gekracht. Die Mutter starb, ihr zehnjähriger Sohn wurde schwer verletzt. Der Vater war zum Unfallzeitpunkt nur kurz auf der Toilette des Parkplatzes "Fuchsbuckel" gewesen. Foto: Mahnke/dpa

Darmstadt. (dpa/lhe) Im Mordprozess gegen einen 19 Jahre alten Autofahrer soll am heutigen Montag (11Uhr) das Urteil des Landgerichts Darmstadt fallen. Der Heranwachsende soll laut Anklage für den Tod einer 39 Jahre alten Frau verantwortlich sein. Im Dezember 2018 soll er auf der Flucht vor der Polizei auf einem Autobahn-Parkplatz in Südhessen mit seinem Wagen in das parkende Auto einer Familie gerast sein. Dabei wurde die Frau aus Düsseldorf getötet, ihr damals zehnjähriger Sohn überlebte schwer verletzt.

Die Staatsanwaltschaft hielt dem deutschen Angeklagten vor, er habe mit der Flucht Straftaten wie Fahren ohne Führerschein verdecken wollen. Sie forderte wegen Mordes eine Jugendstrafe von neun Jahren Haft.

Die Verteidigung plädierte auf fahrlässige Tötung und nannte kein Strafmaß. Ihr Mandant habe sich und sein 17 Jahre altes Auto überschätzt, so die Anwälte. Er habe auf dem Parkplatz «Fuchsbuckel» an der A 5 bei Heppenheim parken und zu Fuß weiter flüchten wollen. Die Verteidiger sahen keine Parallelen zu einem Hamburger Mordurteil gegen einen Raser, weil dieser Unfall innerorts und im Gegenverkehr geschehen war.