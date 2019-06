Früher arbeitete Richard Bleil als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Mannheim. Heute vermietet er Ackerflächen an Hobbygärtner und hilft ihnen bei der Gartenarbeit. Foto: Lenhardt

Von Rolf Kienle

Oftersheim. Große Ochsenherz- und kleine Cherry-Tomaten sowie Paprika und Auberginen bauen Dorina Rieder aus Oftersheim und ihre Mutter Elena Weber aus Leimen-St. Ilgen mit viel Hingabe an. Die Tomaten-Setzlinge binden sie an Bambus-Stecken fest.

Von den etwa zwölf Tomatenpflanzen erwarten sie sich zwar keine riesige Ernte, aber für beide Familien dürfte es reichen. Dafür, dass sie bei ihren Wohnungen keinen eigenen Garten haben, ist die Situation ohnehin ideal für die beiden Frauen. Unweit von ihren Wohnorten haben sie ein schmales Stück Garten gemietet, in dem sie Salat und Gemüse anbauen. Seit April gärtnern sie hier.

Wer jetzt an Schrebergärten denkt, liegt falsch. Dorina Rieder und Elena Weber sind Miet-Farmer. Nicht alles, was dort wächst, mussten die beiden Frauen selbst anbauen. Dafür hat Richard Bleil gesorgt. Er ist der Vermieter der einzelnen Parzellen und bietet zweierlei Garten-Typen an: Zum einen stellt er eine mit Gemüse und Salat bepflanzte Freifläche zur Verfügung. Die restlichen Gärten sind komplett frei. Dort darf der Mieter anbauen, was er möchte.

Die jungen Salatköpfe machen Mut für die baldige Ernte, die Karotten hingegen treiben erst zarte Triebe. Daneben wachsen Rettich, Spinat, Radieschen, Kohlrabi, Fenchel, Frühlingszwiebeln und Erbsen. "Insgesamt 30 Sorten haben wir hier", erklärt Richard Bleil, der die einzelnen Salat- und Gemüsesorten in verschiedenen Blöcken arrangiert hat, damit sie harmonieren.

Der Mann weiß, was er tut. Richard Bleil ist Biologe mit Schwerpunkt Agrarökologie. Zuletzt war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Mannheimer Institut für Agrarökologie und Biodiversität. "Die Gartenvermietung war schon länger ein Traum von mir", erzählt Bleil. Das Konzept hat er zwar nicht erfunden, aber in der Region gab es bisher kein solches Projekt. Ganz so leicht ließ sich dieser Traum aber nicht umsetzen. Denn die Suche nach einer geeigneten Fläche war schwierig.

Bleil fragte bei Landwirten und Gemeinden nach - vergebens. "Ich war schon kurz vor dem Aufgeben", sagt er. Dann wurde er in Edingen-Neckarhausen und Oftersheim fündig. Dort ging er eine Kooperation mit dem Landwirt Gieser am Altneurott ein, der ihm einen halben Hektar abtrat.

Bleil teilte die Ackerfläche in 50 Parzellen ein und rührte die Werbetrommel mit Flyern und Hinweisen auf Facebook. So kamen im vergangenen Jahr 50 Miet-Farmer zu ihm. Jeder von ihnen hat etwas mehr als 40 Quadratmeter. Bleil sorgt für die Anpflanzung sowie für ausreichend Wasser und Gartengeräte. Richard Bleil lässt die Miet-Farmer mit ihren Gartenarbeiten nicht allein. Einmal pro Woche bietet er eine kostenlose Sprechstunde an und gibt auch sonst Tipps, wenn er vor Ort ist.

Denn jeder soll ohne Vorkenntnisse in der Lage sein, seinen Garten sinnvoll zu bewirtschaften - ohne großen Zeitaufwand. "Mit zwei Stunden pro Woche kriegt das jeder hin", sagt Bleil. Wichtig sei zum Beispiel die Schädlingsbekämpfung. Bleil sorgt zum Beispiel für Gründüngung und Brennesseljauche. Nur die chemische Keule bekommt hier die Rote Karte, ansonsten ist alles erlaubt.

Das Ganze funktioniert als Selbstversorger- und Gemeinschaftsprojekt. Von den 50 Parzellen sind inzwischen etwas mehr als die Hälfte vermietet. Dorina Rieder und Elena Weber bereuen ihre Entscheidung nicht. Sie schwärmen schon jetzt von den leckeren Tomaten, die sie im Sommer ernten werden.

Info: Wer mehr über das Projekt erfahren möchte, kann eine E-Mail an richard@freizeit-farmer.de schreiben.