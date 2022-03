Von Marco Partner

Frankenthal. Ob Biblis oder Philippsburg: die Kernkraftwerke in Deutschland sind seit knapp zehn Jahren stillgelegt und werden zurückgebaut. Das Geschäft mit Atomkraft aber läuft auch in der Region weiter, eine Frankenthaler Firma hat gerade sogar den größten Deal ihres 150-jährigen Betriebsbestehens an Land gezogen. Für mehr als 100 Millionen Euro erhält der Pumpenproduzent KSB den Auftrag, Kraftwerkspumpen für einen Kernreaktor in Südchina herzustellen.

Schon seit fast drei Jahrzehnten zählt der asiatische Markt zum zweitwichtigsten Sektor des 1871 gegründeten Unternehmens "Klein, Schanzlin und Becker" mit Stammsitz in Frankenthal. Maschinen und Armaturen werden in Joint Ventures zum Teil direkt vor Ort produziert, seit 2009 hat man sich mit einem Werk in Shanghai auch auf Pumpen für chinesische Kerntechnik spezialisiert. Für das Giga-Projekt "Shidaowan" (auch Shidao Bay genannt), dem mit 16 Milliarden Dollar größten Atomprojekt Chinas, lieferte man bereits Einzelteile.

Nun sollen für den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte acht Hauptkühlmittelpumpen für ein derzeit im Bau befindliches Kernkraftwerk im Süden Chinas produziert werden. Substanzielle Teile der RUV-Pumpen werden in Frankenthal hergestellt. Von dort geht die 70 Tonnen schwere Fracht zunächst per Schwertransport bis nach Wilhelmshaven auf Achse, und wird vom Jadebusen an der Nordsee aus gen Osten verschifft, um circa einen Monat später Shanghai zu erreichen. Die Produktion werde fast vier Jahre in Anspruch nehmen. Zum Lieferumfang gehören auch Vor-Ort-Service, Werkzeuge, Transport- und Spezialgestelle, die den komplexen Einbau in den Kühlkreislauf des Reaktors ermöglichen.

"Am Stammsitz Frankenthal entwickeln und produzieren unsere Mitarbeiter mit den Pumpeneinschüben wesentliche Kernkomponenten, die dann bei unserem Joint Venture in Shanghai zu Aggregaten komplettiert werden. An beiden Standorten sichert dieser Großauftrag über mehrere Jahre eine hohe Auslastung", unterstreicht Dr. Stephan Bross, der in der KSB-Geschäftsleitung für Technologie verantwortlich ist. In Frankenthal zählt der größte industrielle Arbeitgeber der Stadt rund 1800 Mitarbeiter.

Und während in Deutschland über die Sinnhaftigkeit eines grünen EU-Labels für Atomkraft diskutiert wird, dreht sich der Energiemarkt weiter, steigen die Strompreise – und feiert die Kernkraft eine Renaissance. Nicht nur China setzt bei seiner CO2-neutralen Energieerzeugung verstärkt auf Nuklearkraft, um die Klimaziele bis 2060 zu erreichen. "Auch in Europa sind neue Kernkraftwerke vergleichbaren Typs geplant. Deshalb haben wir mit dem Auftrag für China hier eine exzellente Ausgangsposition", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung. Zumal man im Land der Mitte als erstes Unternehmen für den Bau moderner Kraftwerkstypen zertifiziert sei. Längst schon ist der 1871 mit nur zwölf Mitarbeitern gestartete Betrieb zu einem international führenden Hersteller von Pumpen und Armaturen mutiert.

Mit Tochtergesellschaften und Werken in Argentinien, Brasilien, Pakistan, Indien oder Japan, aber auch Spanien, Italien und Frankreich ist man auf vielen Kontinenten zuhause. Nicht nur für Kraftwerke, auch für den Bergbau, die Wasser- und Abwasserentsorgung werden Pumpen, Armaturen und Sicherheitssysteme produziert. Einen Umsatz von circa 2,3 Milliarden Euro erzielte KSB im vergangenen Geschäftsjahr, auch auf dem Aktienmarkt legte der Pumpenkonzern seit dem Corona-Crash mächtig zu.

Währenddessen schreitet in den einstigen "Atomstädten" der Rückbau fort. In Biblis ist das KKW seit März 2011 abgeschaltet, seit 2017 wird "zurückgebaut", obschon von außen kaum Veränderungen zu sehen sind. Die imposanten Kühltürme stehen noch und werden wohl auch in den nächsten zehn Jahren noch als prägende Silhouette in der Rheinebene zu sehen sein.

Der Kreis Bergstraße ist noch auf der Suche nach einer Müll-Deponie für die freigemessenen Abfälle des Rückbaus, bundesweit bekam man bislang nur Absagen. In Philippsburg hingegen sind die markanten Wahrzeichen verschwunden. Am 14. Mai 2020 wurden sie in den frühen Morgenstunden kontrolliert gesprengt, und zwei Monate später die Bruchstücke aus der nuklearen Vergangenheit als Erinnerungssteine an die Bevölkerung ausgehändigt. An gleicher Stelle entsteht gerade ein Gleichstrom-Umspannwerk, das erneuerbaren Strom aus dem Norden, also von Windkraftanlagen, liefern soll.