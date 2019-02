Frankenthal. (alb) Zwar ist Pasquale Passarelli wegen Beihilfe zum Drogenhandel mit einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten davongekommen - doch der Ruf des einstigen Weltklasseringers und Olympiasiegers von 1984 ist beschädigt. Auch deshalb hat sein Verteidiger Roman Schweitzer jetzt gegenüber der RNZ angekündigt, Revision gegen das am Freitag verkündete Urteil des Landgerichts Frankenthal einzulegen. "Mein Mandant ist sich keiner Schuld bewusst, warum sollte er dann eine Strafe akzeptieren.", sagte der Anwalt. Und: "Bislang ist Passarelli allen meinen Ratschlägen gefolgt."

Zwei Mitangeklagte waren jeweils zu Haftstrafen verurteilt worden. Die beiden hatten in dem Prozess Passarelli entlastet. Die Staatsanwaltschaft ging hingegen davon aus, dass alle drei eine Indoor-Plantage mit Cannabis-Pflanzen in einem Haus in Östringen aufbauten und betrieben. Schweitzer hatte einen Freispruch für Passarelli gefordert.