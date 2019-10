Das Landgericht in Frankenthal. Foto: dpa

Frankenthal. (ann) Jeweils dreieinhalb Jahre Haft wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen lautete das Urteil der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal für eine 26-Jährige und einen 24-Jährigen aus Ludwigshafen. Das Gericht war überzeugt, dass die beiden sich im vergangenen Jahr gegenüber ihrem wenige Wochen alten Baby "roh verhalten" und ihre Fürsorgepflicht als Eltern nicht erfüllt haben.

Das Paar ist in Freiheit, da das Gericht keinen Haftbefehl erlassen hat. Daniel Heinlein, der Anwalt des 24-Jährigen, hat auf Anfrage mitgeteilt, dass er Revision gegen das Urteil einlegen wird. Die Staatsanwaltschaft und der Anwalt der 26-Jährigen wollen das noch prüfen.

In klaren Worten erklärte der Vorsitzende Richter Uwe Gau, warum die Ludwigshafener nicht wegen der weiteren in der Anklage aufgeführten Straftatbestände, unter anderem sexueller Missbrauch von Kindern und gefährliche Körperverletzung, verurteilt werden konnten und deshalb die Strafe niedriger ausfiel, als von Staatsanwältin Esther Bechert gefordert.

Wenn so schlimme Vorwürfe, wie die Misshandlung und der Missbrauch eines Säuglings, im Raum stünden, dann wolle die Öffentlichkeit, dass jemand dafür bestraft werde, sagte Gau. Das Gericht aber müsse sich an die Fakten halten. Und diese hätten nicht gereicht, um zu klären, ob die Mutter oder der Vater den Jungen mehrfach massiv verletzt hat. "Die Ermittlungsbehörden und das Gericht haben das nicht geschafft", sagte Gau.

Sicher sei, dass keine andere Person für die Verletzungen verantwortlich ist. Sicher sei auch, dass die Eltern in den sieben Wochen, in denen ihr Baby bei ihnen lebte, den Säugling "roh" behandelt hätten. Als Belege führte Gau die Aussagen von Zeugen, Videoaufnahmen, Fotos und Chats mit dem Handy an. Gau listete zudem Vorfälle auf, bei denen der Säugling grob behandelt wurde und die Eltern ihre Fürsorgepflicht nicht erfüllt haben.