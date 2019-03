Frankenthal. (alb) Als der Werkstoff-Ingenieur der BASF vier Tage nach der Explosionskatastrophe im Herbst 2016 in den Rohrleitungsgraben steigen darf, entdeckt er den fatalen Flex-Schnitt an einer Pipeline. Das transportable Gasmessgerät schlägt sofort an. "Ich hatte den Eindruck, dass ich damit die Ursache des Unglücks gefunden hatte", sagt der Ingenieur am Dienstag im Frankenthaler Landgericht.

Tatsächlich: Der angeklagte Arbeiter einer Fremdfirma soll seinen Winkelschleifer beim Zerlegen eines Dehnungsbogens nicht wie vorgesehen an einer leeren Propylenleitung angesetzt haben, sondern an einer mit leicht entzündlichem Buten-Gemisch. Funkenflug verursachte Brände, die zu Explosionen führten. Fünf Menschen starben.

Aus der angeschnittenen Leitung habe es "richtig herausgeblasen", sagt der Ingenieur, "das war kein laues Windchen". Dass die größeren, stationären Gasmessanlagen im Nordhafen keinen Alarm auslösten, erklärt sich der BASF-Mitarbeiter so: "Die Menge macht das Gift - direkt am Strahl ist die Gaskonzentration am höchsten, weil es da durch eine enge Öffnung gepresst wird. Danach vermischt es sich mit Sauerstoff und wird durch den Wind verteilt." Man könne sich das wie bei einem Gartenschlauch vorstellen: "Wer daneben steht, wird ja auch nicht nass." Zwar nicht durch eigene Ermittlungen, aber durch interne Mitteilungen hat der Ingenieur erfahren, dass bei Montagearbeiten auf dem BASF-Gelände auch Chemikalien aus geleerten Leitungen ausgetreten sind. In einem Fall sei die Kleidung eines Arbeiters mit Reststoffen benetzt worden. Zu schwerwiegenderen Schäden sei es seinem Kenntnisstand zufolge aber noch nie gekommen.

Der heutige Chef der BASF-Werkfeuerwehr und der Montagekoordinator des Konzerns beschreiben, was der Chemieriese seit dem Unglück unternommen hat. Besonders gefährliche Pipelines seien inzwischen isoliert, damit sie länger standhalten, wenn um sie herum ein Feuer lodert. Außerdem seien an den Rohren Sensoren angebracht, die Alarm schlagen, wenn das Metall in der Hitze zu bersten droht. Zudem müssten vor der Freigabe von zu bearbeitenden Leitungen der beauftragte Betrieb, ein BASF-Mitarbeiter und der ausführende Handwerker per Unterschrift gewähren, dass alle Sicherheitsauflagen eingehalten werden.

Der Montagekoordinator gibt an, er habe unter anderem mit dem Vorgesetzten des angeklagten Schlossers bei Begehungen das auszutauschende Stück des Propylenrohrs per Edding "gut lesbar" mit schwarzen Strichen versehen. Inzwischen setzt die BASF für die Markierungen Banderolen ein. Er habe am Unglückstag die Baustelle mit einem "guten Gefühl" verlassen, alle Unklarheiten seien beseitigt gewesen, sagt der Aniliner. Warum es dennoch zu der Katastrophe kam? "Ich kann es mir nicht erklären."