Hockenheim. (dpa) Der Hockenheimer Oberbürgermeister Marcus Zeitler hält in der Corona-Krise ein Formel-1-Rennen ohne Zuschauer auf dem Hockenheimring für möglich. "Die Anfrage der Formel 1-Rechteinhaber zeigt mir, dass die Attraktivität unseres Hockenheimrings ungebrochen ist. Das finde ich toll. Ich kann mir vor dem Hintergrund des Coronavirus grundsätzlich ein Formel-1-Rennen ohne Publikum auf dem Ring vorstellen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Dabei müssten aber die Corona-Vorgaben des Landes ohne Abstriche erfüllt werden. "Die Gesundheit aller Beteiligten hat für uns oberste Priorität. Das Rennen muss deshalb für den Ring mit ausreichender Vorlaufzeit organisatorisch durchführbar sein." Am Ende müsse wirtschaftlich auch mindestens eine "schwarze Null" herauskommen.

Die Geschäftsführung des Hockenheimrings wurde vom Formel-1-Rechteinhaber wegen eines möglichen Rennens in diesem Jahr kontaktiert. "Wir würden eine konkrete Anfrage prüfen und uns Gesprächen nicht verschließen", sagte Geschäftsführer Jorn Teske. Hockenheim war für dieses Jahr eigentlich aus dem Kalender der Formel 1 gefallen. Die Rechteinhaber hoffen mit einem Notkalender noch auf 15 bis 18 Rennen in diesem Jahr.

Update: Mittwoch, 29. April 2020, 12.37 Uhr

Hockenheim. (dpa) Die Formel 1 könnte in ihren Not-Kalender für diese Saison Medienberichten zufolge auch ein Rennen auf dem Hockenheimring aufnehmen. Die Geschäftsführung der Rennstrecke bestätigte dem SWR erste Gespräche mit den Machern der Rennserie über die Option, einen Grand Prix ohne Zuschauer zu veranstalten. Da jedoch Großveranstaltungen in Deutschland bis Ende August untersagt sind, habe es noch keine konkreten Verhandlungen gegeben.

Zuvor hatte bereits die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über eine Anfrage der Formel-1-Rechteinhaber in Hockenheim berichtet. Dabei sei es vor allem um die Frage der notwendigen Vorlaufzeit für die Organisation eines Rennens gegangen.

Doch zunächst wäre zu klären, ob selbst ein Geisterrennen unter den aktuellen Bestimmungen in der Coronavirus-Pandemie überhaupt möglich ist. Auch ohne Zuschauer wären neben Fahrern, Ingenieuren und Mechanikern der zehn Teams wohl hunderte weitere Menschen für den Ablauf eines WM-Laufs nötig. Zudem ist offen, ob die allesamt im Ausland beheimateten Rennställe überhaupt einreisen dürften.

Der Hockenheimring hatte für dieses Jahr ursprünglich keine finanzielle Einigung mit der Formel 1 über einen deutschen Grand Prix erzielen können. Nun könnte der PS-Zirkus wegen der Corona-Krise, in der Deutschland besser als viele andere Länder dasteht, doch wieder nach Nordbaden kommen wollen.

Auftakt der Saison soll nun am 5. Juli in Österreich sein. Bis Ende August will die Formel 1 ausschließlich in Europa fahren, auch Silverstone und Budapest haben bereits Gespräche bestätigt. Von September an sollen dann auch Grand Prix auf anderen Kontinenten folgen. Das Saisonfinale ist für Dezember in Abu Dhabi geplant.

Angepeilt werden 15 bis 18 Rennen. Aber Formel-1-Chef Chase Carey sagte auch: "Alle unsere Pläne können sich offensichtlich ändern, da wir viele Probleme zu lösen haben."