Von Stefan Kern

Schwetzingen. Ein gutes Gespür für wichtige Themen in Corona-Zeiten beweist der vom früheren RNZ-Redakteur Rolf Kienle moderierte Talk aus der Schwetzinger Wollfabrik, der im Internet übertragen wird. Drehte sich die erste Gesprächsrunde um die psychologischen Auswirkungen der Pandemie, widmete sich die zweite unlängst der Wirtschaft. Unter der Fragestellung "Shutdown oder Comeback?" hatte Kienle vier Gäste eingeladen: den Schwetzinger Wirtschaftsförderer Wolfgang Leberecht, Einzelhandelsverbandschef Swen Rubel, Tessa Höfer, Geschäftsführerin des Schwetzinger Hotels "Adler Post", und Simon Stelgens, der ein Schreinereiunternehmen in Oftersheim betreibt.

Die Wirtschaft ist in großen Schwierigkeiten, aber man werde sich davon nicht unterkriegen lassen – darin waren sich die Teilnehmer einig. So will Tessa Höfer, deren Haus durch Stornierungen Einnahmen in Höhe von rund 80.000 Euro verloren hat, keinen Gedanken ans Aufhören verschwenden. Dabei zeichnet der deutsche Hotellerie- und Gaststättenverband (Dehoga) ein düsteres Bild der aktuellen Lage. So drohe bundesweit jedem dritten der 220.000 angeschlossenen Betriebe mit ihren insgesamt 2,4 Millionen Angestellten (ohne Minijobber) die Insolvenz. Das wären am Ende fast 70.000 Hotels und Gaststätten, davon rund 10.000 in Baden-Württemberg und 400 im Rhein-Neckar-Kreis.

"Das Schlimmste ist, dass jegliche Planungssicherheit fehlt", sagte Höfer. "Das ist für uns und die Mitarbeiter schwer auszuhalten." Höfer musste drei Minijobbern kündigen, der große Rest der Belegschaft sei in Kurzarbeit. Das Hotel sei auf Geschäftsreisende angewiesen, wann und in welchem Umfang die Unternehmen ihre Mitarbeiter wieder zu Terminen und Konferenzen schicken, sei derzeit völlig ungewiss. "Für den Klimaschutz ist das sicher ein Vorteil, aber für uns ist es ein Problem", gestand Höfer. Erschwerend komme hinzu, dass das Hotel gerade renoviert wurde, die Kosten beliefen sich im hohen sechsstelligen Bereich. Dankenswerterweise habe die Bank die Kreditrückzahlungen für drei Monate ausgesetzt, drei weitere seien wahrscheinlich möglich. "Aber irgendwann muss das Darlehen wieder bedient werden", erklärte die Hotelchefin. Bei dauerhaft schlechten Geschäften drohe auch dem "Adler Post" die Pleite.

Swen Rubel vom Einzelhandelsverband Nordbaden ärgerte sich über unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern, die für Unmut sorgten und ein gemeinsames Vorgehen in der Krise verhinderten. Kein Verständnis hat er dafür, dass in einzelnen Ländern große Geschäfte ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter reduzieren und anschließend wieder öffnen dürften, was in anderen Ländern verboten sei. Als "eher schwierig" bewertete Rubel die allgemeine Maskenpflicht. Im öffentlichen Nahverkehr sei sie geboten. Aber in Geschäften, in denen der Mindestabstand und Hygienestandards problemlos eingehalten werden könnten, "ist sie suboptimal", so Rubel. Nachgebessert werden müsse auch bei der Unterstützung für die Unternehmen. Soforthilfen, Kurzarbeitergeld und Kredite seien wichtig, würden die Probleme aber nur die Zukunft verschieben.

Fehlende Umsätze könnten kaum wieder reingeholt werden, sodass am Ende ein dickes Minus in den Bilanzen stehe. "Um wirklich zu helfen, sollte der Staat über Entschädigungen nachdenken", sagte Rubel. Und der Kunde darüber, seinen Konsum doch auf regionale Produkte und Firmen auszurichten. Wenn lediglich die großen Internetkonzerne profitierten, gingen "nicht wenige" Einzelhandelsgeschäfte kaputt.

Für Furore hat Schreinermeister Stefan Stelgens mit seiner Aktion "Ofterhasi" gesorgt. Er brachte 1350 kleine Osterhasen aus Holz zu den Kindern in Oftersheim, die diese dann bunt bemalten. Auch wenn Stelgens rund die Hälfte seines Umsatzes eingebüßt hat, zeigte er sich zuversichtlich. "In Krisen entstehen immer auch Chancen", sagte er.

Das sah Wirtschaftsförderer Leberecht ähnlich. Die ersten Schritte zu wiedergeöffneten Geschäften sei ermutigend. Dabei verteidigte er das vorsichtige Vorgehen. "Wir müssen dafür sorgen, dass die Stadt nicht zu voll wird."

Die Akzeptanz für die Einschränkungen sei hoch, allerdings steige jetzt die Erwartungshaltung. "Es ist zu spüren, dass die Menschen wieder mehr Freiheiten haben", so Leberecht. Und dazu müsse sich der Staat möglichst klar, einmütig und offen verhalten. Nur so entstünde Vertrauen und Akzeptanz für den Weg, den das Land ohne Frage noch vor sich habe. Sicher sei, dass immer noch die Gefahr einer zweiten Infektionswelle besteht, wenn die Öffnung zu schnell geht.