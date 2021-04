Von Peter Wiest

Kusel. Hat ihn am Ende das sprichwörtliche Pfälzer "Gebabbel" zum Rap gebracht? Das wäre wahrscheinlich dann doch zu viel gesagt. Aber immerhin: Seine Heimat hat Konstantin Stein geprägt – in vielerlei Hinsicht. Denn auch wenn man es ihm nicht unbedingt ansieht: Der unter dem Namen Shagger Selassie längst zur Szene-Größe gewordene HipHop- und Rap-Musiker ist ein echter Pfälzer Bub. Das merkt man spätestens, wenn man sich mit ihm unterhält, denn sein Pfälzer Dialekt ist unverkennbar. Und den hat er von Anfang an gesprochen, nachdem der vor 31 Jahren zu Zeiten des Bürgerkriegs in Adis Abeba in Äthiopien geborene Junge im Alter von einem Jahr von einem Pfälzer Ehepaar adoptiert wurde, in Oberalben bei Kusel aufwuchs und dort auch zur Schule ging.

Was danach passierte, hat allerdings zumindest vordergründig eher weniger mit Pfälzer Lebensart zu tun. Spätestens seit seinem 14. Lebensjahr steht die Musik für Konstantin Stein im Mittelpunkt. Los ging dies zunächst mit Pop-Songs; bereits nach einem Jahr jedoch schrieb der grade mal 15 gewordene junge Mann eigene Texte und fing an zu rappen. Bald darauf folgten die ersten Auftritte, zunächst bei privaten Feiern, später in Diskotheken, aber auch auf Stadtfesten in der Pfalz. Und wo er auch auftrat: Überall kam diese Art, Musik zu machen, erstaunlich gut an bei den Zuhörern.

Noch besser und noch mehr allerdings tat sie das bald beim eingeschworenen Rap-Publikum, das zunächst in der hiesigen Region, bald aber auch darüber hinaus in dem irgendwann zu Shagger Selassie gewordenen Kuseler Konstantin einen neuen Helden gefunden hatte. Neben seinen Auftritten sorgten dafür auch vor allem seine Songs und Videos, die er im Internet auf Youtube und später auch auf Facebook und Instagram einstellte, dort auch unter seinem Zweit-Künstlernamen als CholateC.

Steckbrief Name: Shagger Selassie oder CholateC, bürgerlicher Name: Konstantin Stein Musikstil: Rap, HipHop Liveauftritte: In Discos, auf Stadtfesten unter anderem in Worms und in Kaiserslautern sowie bei privaten Feiern. Pandemiebedingt derzeit keine Termine. Alben: EP mit fünf eigenen Songs in Vorbereitung, soll spätestens im Herbst erscheinen. Titel steht noch nicht fest. Download-Zugang nach Erscheinen im Internet bei Spotify. Musik im Internet: Auf Youtube unter Stichwort Shagger Selassie sowie eigener Kanal unter Stichwort CholateC. Auf Facebook und Instagram unter Constantin Stein (mit "C"). Kontakt: dallas_lakers@web.de

Am Anfang waren HipHop- und Rap-Stars wie Eminem oder Jay-Z seine Vorbilder, erzählt Konstantin Stein. Schon bald jedoch widmete er sich immer mehr seiner eigenen Musik – was, wie der Erfolg zeigt, offensichtlich die richtige Entscheidung war. Ein ganz wichtiger Karriereabschnitt war für ihn dann 2015 seine Bewerbung bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Dort bestand er das Vor-Casting und durfte vor Dieter Bohlen, Heino und den anderen Juroren einen "saugeilen Auftritt" hinlegen, wie er lächelnd erzählt. Die Erinnerung daran hat ihn schließlich auch dazu gebracht, sich jetzt erneut für zwei Fernsehshows zu bewerben, und er hofft darauf, im kommenden August im TV-Casting für das "Supertalent" oder "The Voice of Germany" dabei zu sein.

Bei aller Leidenschaft für die Rap-Musik ist der heute 31-Jährige immer mit beiden Beinen auf dem Boden der Lebensrealität geblieben. Seine berufliche Ausbildung nämlich hat Konstantin Stein nie vergessen. So besuchte er zwei Jahre lang das Wirtschaftsgymnasium, machte mit 19 Jahren sein Fachabitur – und trat parallel dazu natürlich weiter als Rapper auf. Danach studierte er in Worms zunächst Tourismus und Verkehrswesen und dann Internationales Management, musste dieses Studium jedoch aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Ab dem kommenden September wird er jetzt in Neckargemünd am Berufsbildungswerk eine Ausbildung als "Mediengestalter für Bild und Ton" beginnen, was sicher auch mit seiner weiteren musikalischen Tätigkeit Hand in Hand gehen wird.

Bis dahin wird Konstantin Stein alias Shagger Selassie auch seine erste EP veröffentlicht haben, an der er derzeit mit seinem Produzenten arbeitet. Fünf Titel werden darauf zu hören sein, verrät er; zwei davon mit deutschen Texten, die anderen drei mit englischen. "Und es sind definitiv die besten Songs, die ich bisher geschrieben habe", dürfen sich die Fans schon mal freuen. Mit dabei auf einem davon ist übrigens der US-amerikanische R&B-Sänger Dante Thomas, der 2001 mit "Miss California" einen mit Platin ausgezeichneten Hit hatte und mittlerweile im Saarland lebt.

Was Shagger Selassies Rap-Musik mit so außergewöhnlich macht, sind natürlich wie fast immer bei diesem Genre in erster Linie die Texte, die bei ihm "überwiegend auf dem basieren, was ich selbst erlebt habe", wie er betont. Er legt dabei Wert darauf, dass er "eigentlich keinen Gangsta-Rap" macht, also auf die Brutalität mancher Rap-Songs bewusst verzichtet. "Ich würde meine Texte eher als Storytelling bezeichnen", sagt er stattdessen. Dabei wird er dann oft sehr persönlich in den Storys, die er erzählt. Und dass das alles trotzdem wirklich nicht immer nur harmlos ist, zeigen Textpassagen wie etwa "Bis der Schlag Dich trifft – und die Nase bricht" im Stück "Teil meine Lebens", welches ebenfalls auf der neuen EP zu finden sein wird.

Was den Rap schließlich ausmacht und was dieser bedeutet, weiß Shagger Selassie natürlich mindestens genau so gut wie alle anderen in der Szene: "Man muss auch schon mal sein Revier markieren, muss auch mal sagen, wer der Chef ist", schmunzelt er. Das will er nach Möglichkeit auch bald mal wieder auf der Bühne zeigen – und ist zuversichtlich, dass dies noch in diesem Jahr möglich sein wird.