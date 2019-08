Ladenburg. (stu) Heinz Matt wirkt nachdenklich, als ihn die RNZ auf den aktuellen Fischbestand im Neckar anspricht. "Das ist ein trauriges Thema", seufzt der Vorsitzende des Angelsportvereins Ladenburg (ASV). "Einen großen Fisch aus dem Fluss zu ziehen, das ist heutzutage ein echter Glücksfall", meint Matt, der in diesem Jahr auch Ladenburger Fischerkönig geworden ist. Es war eine kleine Sensation, dass er im Juli einen 5750 Gramm schweren Zander an der Angel hatte. In den Jahren zuvor waren die Fische beim Königsfischen schon mal mit einer Briefwaage gewogen worden - so klein sind die meisten Neckarfische.

Der Bestand habe sich in den vergangenen 20 Jahren drastisch reduziert, sagt Matt. Er nennt drei Gründe, weshalb die Sportfischer nur noch wenig Freude an ihrem Hobby haben. Große Probleme bereitet die Kormoran-Population im Bereich des Neckars vor Ladenburg und Edingen-Neckarhausen. Die gefräßigen Wasservögel haben mit dafür gesorgt, dass der Fischbestand sich nicht mehr erholt.

Auch die Ansiedlung der Schwarzmeergrundel macht den Angelsportfreunden zunehmend Sorgen. Der Laichräuber ist vom Schwarzen Meer in die deutschen Flüsse eingedrungen. Die Folgen sind fatal. Der Raubfisch ernährt sich größtenteils vom heimischen Fischlaich und sucht akribisch den Boden nach Nahrung ab.

Ein weiterer "Räuber" hat sich bei Ladenburg und Neckarhausen "richtig breitgemacht". Es ist der gefräßige Wels, der in seinem Revier alles verspeist, was er vors Maul bekommt. Hunderte Welse schwimmen im Neckar vor Ladenburg und Neckarhausen und ernähren sich auch von den absterbenden Flussmuscheln. Schon oft sind Welse von über einem Meter Länge aus dem Wasser gezogen worden.

Der drastische Rückgang des Fischbestands hat auch Auswirkungen auf die Altersstruktur des Vereins. Gingen vor 20 Jahren noch mehr als 20 Nachwuchsangler dem Hobby nach, ist die Jugendarbeit beim ASV inzwischen zum Erliegen gekommen. "Wenn die Jugendlichen keine Erfolge, sprich Fangerlebenisse, mehr haben, dann bleiben sie halt weg", sagt Matt nüchtern.

Er kennt einige junge Leute aus Ladenburg, die sich Vereinen in der Nachbarschaft, Heddesheim oder Weinheim zum Beispiel, angeschlossen haben. Die Chance, einen Fisch aus einem See zu ziehen, sei größer als am Neckar, erklärt Matt.