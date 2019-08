Leo Lyons will in Finkenbach alle Songs spielen, die er vor 50 Jahren mit "Ten Years After" in Woodstock auf die Bühne brachte. Foto: Prünner

Von Harald Berlinghof

Oberzent-Finkenbach. "No rain, no rain, no rain". Was vor 50 Jahren in Bethel auf den Äckern eines amerikanischen Milchbauern namens Max Yasgur beim Woodstock-Festival probiert wurde - und daneben ging - sollte man vielleicht trotzdem auch zugunsten unseres "regionalen Woodstocks im Odenwald" mal wenigstens probieren. Die Wettervorhersage schwankt noch zwischen leichtem Regen am Freitagabend und teilweise sonnig. Aber selbst leichter Regen am Freitag wäre beim "Finki-Festival" auszuhalten, am Samstag ist sowieso Sonne angesagt. Schlammschlachten wie in Woodstock sind so gut wie ausgeschlossen.

Zwei Tage lang, am kommenden Freitag und Samstag, werden in dem kleinen Örtchen Finkenbach, das mittlerweile zur Stadt Oberzent gehört, wieder zahlreiche Rockfans erwartet. Das legendäre Woodstock-Festival jährt sich eine Woche später zum 50. Mal. Aber das Jubiläum des Festivals, das gar nicht in Woodstock stattfand, sondern rund 70 Kilometer südwestlich davon, wirft seine Schatten bis nach Finkenbach voraus.

Denn Leo Lyons, Bassist und Gründungsmitglied von "Ten Years After", der am Freitagabend ab 21 Uhr mit seiner Band "Hundred Seventy Split" die Bühne betreten wird, hat angekündigt, dass er bei seinem Auftritt neben eigenen Songs exakt dieselbe Songliste spielen wird, wie bei seinem Auftritt mit "Ten Years After" damals in Woodstock. "Spoonful", "Good morning little schoolgirl", "Hobbit", das fantastische "I can’t keep from crying sometimes" und natürlich das legendäre "I’m going home".

Es fehlt das Schlagzeugsolo "Hibbit", das damals nur wegen technischer Probleme eingestreut wurde. Dazu kommen drei Songs aus der Zeit der frühen "Ten Years After". Diese acht alten Titel haben "Hundred Seventy Split" kürzlich auf ihrer neuen cd veröffentlicht. "I’m going home" wird eine Herausforderung sein für Joe Gooch, der den 2013 verstorbenen "Mister Speedfinger" Alvin Lee ersetzen muss. Alvin Lee hatte bei dem Song in Woodstock zehn Minuten lang auf seiner Gitarre improvisiert. Direkt im Anschluss an "Hundred Seventy Split" wird es in Finkenbach übrigens ein Wiedersehen und -hören mit der britischen Bluesband "Nine Below Zero" geben.

Nicht dabei sein wird allerdings Arthur Brown, der in den letzten Jahren beinahe zum Stammgast in Finkenbach geworden war und der viele Fans im Odenwald und seiner Umgebung hinzugewonnen hat. "Wir hatten einen Vertrag mit ihm und seiner Band, aber dann hat er ein Angebot für eine dicke und lukrative US-Tournee bekommen. Er hat uns gebeten, ihn aus dem Vertrag zu entlassen. Und da er finanziell auch nicht auf Rosen gebettet ist, haben wir unter Freunden zugestimmt. Dort kann er viel mehr verdienen als bei uns", so "Finki"-Gründer Mani Neumeier: "Das tut uns sehr leid, aber vielleicht ist er nächstes Jahr wieder dabei". Als Ersatz wurden kurzfristig die "Dissidenten" verpflichtet.

"Wir haben eine Genehmigung, bis drei Uhr nachts zu spielen. Aber wenn es ein bisschen drüber ist, sagt hier in Finkenbach auch niemand was", so Neumeier, der nicht müde wird, die Bereitschaft zur Mithilfe und die Toleranz der Finkenbacher zu loben. "Viel länger als drei Uhr soll es aber nicht gehen. Die Leute wollen halt irgendwann mal schlafen", sagt er. Mani Neumeier und seine Band "Guru Guru" werden am Samstagabend gegen 21 Uhr ihren Gig absolvieren und den "Elektrolurch" wie in jedem Jahr auf der Bühne loslassen. Zum 37. Mal findet das Finkenbach Open-Air mittlerweile statt. Und wer weiß, vielleicht schafft das "Finki" ja auch irgendwann die 50. Auflage.

Info: "Finki-Festival 2019": Am Freitag, 9. August, ist Einlass ab 17 Uhr, Beginn: 19 Uhr. Am Samstag, 10. August kommt man ab 13 Uhr rein, die Konzerte beginnen um 15 Uhr.