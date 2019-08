Rhein-Neckar. (RNZ/mare) In der ganzen Region wird am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 10. und 11. August, wieder einiges geboten sein. Die RNZ hat nachfolgend einige Veranstaltungstipps für Sie parat.

> "Finki"-Festival in Finkenbach: Das legendäre Woodstock-Festival vor 50 Jahren fand nur einmal statt, das kann das kleine Woodstock-Festival im Odenwald locker toppen: Seit 1977 locken die fröhlichen Pilze auf den Plakaten die Fans zum „Finki“ ins beschauliche Finkenbachtal. Auch 2019 geben sich am 9. und 10. August bekannte Krautrock-Größen und Newcomer ein Stelldichein. Und eine Band darf dabei auf keinen Fall fehlen: Festival-Mitbegründer Guru Guru mit Mani Neumeier.

Den Auftakt am Freitag gestalten beliebte Bands aus den Vorjahren wie Rob Tognoni, Hundred Seventy Split und Electric Orange Link. Dazu gesellt sich die britische Blues-Band-Legende Nine Below Zero.

Das Programm am Samstag bestreiten sechs Bands. Den Anheizer gibt die Band Sirkus mit einer Mischung aus Kraut- und Psycho-Rock, gefolgt von der ghanaischen Formation Adesa und den Progressive-Rockern Lazuli aus Frankreich. Mit Guru Guru, den Dissidenten als Ersatz für den verhinderten Arthur Brown und Alex Auer & Detroit Blackbirds gibt es ein würdiges Finale.

Info: Oberzent-Finkenbach, Freitag, 9. August, 19 Uhr, Samstag, 10. August, 15 Uhr, Festgelände am Sportplatz. Die Karte für beide Tage kostet 48,30 Euro beim RNZ-Ticketservice. Weitere Infos gibt es hier.

Kerwe in Weinheim. Foto: Kreutzer

> Weinheimer Kerwe: Bei der traditionellen Kerwe kann es in der Weinheimer Altstadt schon mal eng werden, wenn sich mehrere Tausend Besucher durch die Gassen drängen. Die Kerwe ist Altstadtfest und Straßenparty in einem. Als Symbol für diese Symbiose steht das funkelnde Riesenrad neben dem altehrwürdigen Roten Turm.

Zahlreiche Programmpunkte bilden das Gerüst für die Kerwe, darunter die Eröffnung am Marktplatz am Freitag um 16.30 Uhr, der Handwerkermarkt im Gerberbachviertel, die stimmungsvolle Schlosspark-Illumination - die "Nacht der 1000 Lichter" - am Samstagabend und die Gerberbachregatta am Montag. Dazu kommt ein Jahrmarkt-Rummelplatz-Angebot zwischen Schlosshof und Gerberbachviertel, überwiegend am Roten Turm und auf dem Amtshausplatz, mit Riesenrad, Autoscooter und anderen Fahrgeschäften. Straußwirtschaften sind vom Schlosspark bis zum Gerberbachviertel zu finden. An allen vier Tagen sorgen Bands für viel Livemusik.

Info: Weinheim, Freitag, 9. August, ab 16 Uhr, Samstag & Sonntag, 10./11. August, ab 10 Uhr, Montag, 12. August, ab 11 Uhr, Altstadt. Das Programm gibt es hier.

Der Eichtersheimer Schlosspark ist beim Mittelalterspektakel fest in Ritterhand. Foto: zg

> Mittelalterliches Spekatkulum Angelbachtal: Schaukämpfe, Puppentheater, Gaukler, Spielleute und das Ritterturnier - das große zweitägige Mittelalterliche Spektakulum im Schlosspark von Eichtersheim hat wieder eine Menge Programm zu bieten. Bereits zum 26. Mal finden sich am zweiten Augustwochenende Ritter, Handwerker und Händler, Wikinger, Kreuzfahrer, Adel und einfaches Volk rings um das historische Wasserschloss ein.

Über 20 verschiedene Gruppen lassen auf der ausgedehnten Lagerwiese das Mittelalter lebendig werden, kochen auf offenem Feuer, betreiben Handwerk und historische Handarbeiten, üben sich in der Fechtkunst und vermitteln in ihrer authentischen Ausstattung einen Eindruck vom Leben vor 500 bis 1500 Jahren. Eine Gruppe ist das Würzburger Greifenpack, das auch in diesem Jahr wieder für unterhaltsame Schaukämpfe und die Feuershow am Sonntagabend verantwortlich zeichnet, eine weitere sind die Falkner der Grafen von Strzemieczny mit ihren Greifvögeln.

Die Ritter der Schwarzen Lanze inszenieren schon seit vielen Jahren erfolgreich spektakuläre Ritterturniere, sind aber zum ersten Mal in Angelbachtal dabei. Zwei Mal täglich werden sie ihre Lanzen und Schilde aufeinanderkrachen lassen und am Samstag nach Einbruch der Dunkelheit erwartet die Besucher zudem eine Reitershow mit Feuerschein.

Zwei Musikgruppen, die Mittelalter-Kultband Fabula Aetatis und Drachenmond, Kinder-Ritterturnier, Puppentheater, Gaukler und zahlreiche weitere Programmpunkte erfreuen kleine und große Besucher. Handwerker und Händler bieten ihre Waren auf dem Markt feil. Beim Schmieden oder Töpfern, bei der Herstellung von Zunder und Kettenhemden, beim kunstvollen Schreiben und bei vielen weiteren Tätigkeiten kann man zusehen, manches sogar selbst ausprobieren.

Info: Angelbachtal, Samstag & Sonntag, 10./11. August, jeweils ab 11 Uhr, Schlosspark Eichtersheim. Eintritt 14 Euro, Kinder 9 Euro; mehr Infos gibt es hier.

Die Super-Wellenrutsche ist immer eine besondere Attraktion beim SpielBlüten-Spielfest. Foto: zg

> SpielBlüten Spielfest Mosbach: Große und kleine Abenteurer dürfen sich auf das SpielBlüten-Spielfest im Kleinen Elzpark im Rahmen des Mosbacher Sommers freuen. Neben sportlichen Herausforderungen gibt es Geschicklichkeitstests, Spiele und gute Laune für die ganze Familie.

Mit dem Spieldrachen vom Spielmobil Freiburg kann man wieder jede Menge Brett- und Geschicklichkeitsspiele im Großformat bestaunen, Gras-Ski fahren, Stelzen laufen, Pedalos treten, Feldhockey spielen und vieles mehr. Ein besonderes Vergnügen ist die Super-Wellenrutsche, für eventuelle Abkühlung sorgt die Wasserrutsche der DLRG Mosbach. Holzbauklötze im Riesenformat laden die Kleinsten zum Verbauen, Umwerfen und Wiederaufbauen ein. Dazu locken Kinderschminkstationen oder die Druckwerkstatt Mosbach, in der Kinder schöpferisch-handwerkliches Gestalten lernen. Auch in der Mosaikwerkstatt "Shaaidis - das Herz von Persien" kann man unter Anleitung kreativ werden und Mosaikbilder selbstgestalten.

Actionreich wird es mit der Jugendfeuerwehr Mosbach und der DRK-Rettungshundestaffel. Kleine Actionfreunde dürfen sich auf dem Bobbycar-Parcours austoben.

Info: Mosbach, Sonntag, 11. August, 14 bis 18 Uhr, Kleiner Elzpark. Eintritt 2,50 Euro, Familien 6 Euro.

Kaisertafel in Speyer. Foto: Landry

> Kaisertafel Speyer: Am zweiten Wochenende im August verwandelt sich die Maximilianstraße wieder in eine kaiserlich gedeckte Tafel in Erinnerung an ein kaiserliches Hoflager des Hohenstaufen-Kaisers Konrad III., der über 100 im kaiserlichen Sold stehende Krieger "per Dekret" verköstigen musste. An der 800 Meter langen gedeckten Kaisertafel heißt es schlemmen und genießen, dazu gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm.

Info: Speyer, Freitag, 9. August, ab 17 Uhr, Samstag & Sonntag, 10./11. August, ab 11 Uhr, Maximilianstraße und Innenstadt.

> "Jazz & Joy" in Worms: Musik satt auf fünf Open-Air-Bühnen rund um den Dom gibt es beim Festival „Worms: Jazz & Joy“ vom 9. bis 11. August. Mit einer Mischung aus Rock, Pop, Blues, Weltmusik, hochkarätigem Jazz und vielem mehr lässt das Programm keine Wünsche offen. Nationale und internationale Größen der Jazz-Szene bereichern das Festival. Mit dabei sind Pee Wee Ellis (9./10. August), der gleich zweimal auftritt, das Wolfgang Haffner Trio (11. August), das Vincent Peirani Quintet (10. August) und das Enrico Rava Wild Dance Quartet (11. August). Im Joy-Programm begeistern unter anderem Max Herre (10. August), SWR1 Hits & Storys (9. August), Bukahara (10. August) und das Heidelberger Kollektiv De-Phazz (10. August). Das Sonderkonzert mit Niedeckens BAP bildet den krönenden Abschluss am Sonntagabend (18.30 Uhr).

Info: Worms, Freitag, 9., bis Sonntag, 11. August, Open-Air rund um den Dom. Programm und Karten gibt es hier.

> Schönbrunner Kerwe: Vom heutigen Freitag bis Montag, 9. bis 12. August, steigt in Schönbrunn die Kerwe. Mit dem traditionellen Fassbieranstich und einer Runde Freibier gehts freitags gegen 19 Uhr los. Danach gibt’s Musik mit Rainer Kraft und Vanessa aus Sandhausen, die seit nun mehr als 20 Jahren die Musik-Landschaft mit außergewöhnlichen Stimmen, bereichern. Sie kombinieren gnadenlos Songs von Howard Carpendale, Heintje, Karel Gott und Roland Kaiser mit Songs von AC/DC, Rammstein, Foreigner, oder Queen; der Eintritt ist frei.

Am Samstagnachmittag findet von 15 bis 17 Uhr das Kinderfest statt, welches im Rahmen des Kinderferienprogramms der Gemeinde veranstaltet wird. Ab 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) ist beim Open Air am Rathaus „Gonzo´s Jam“ zu Gast.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Kerwe-Gottesdienst. Ab 11.30 wird ein Mittagessen zusätzlich zum reichhaltigen Grillangebot angeboten. Außerdem ist die Kuchentheke ab 12.30 Uhr geöffnet. Gegen 14 Uhr wird die Kerwepredigt verlesen. Mit dem Verkauf der Zeitung erhält eine Losnummer, sodass mit einer kleinen Verlosung im Anschluss die Kerwe ausklingen wird.