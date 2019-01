Von Elisabeth Murr-Brück

Region. Eigentlich sollten ab 1. Januar nur noch Kastrationsmethoden bei männlichen Ferkeln zugelassen sein, die den Tieren keine Schmerzen verursachen. So war es 2013 beschlossen worden. Im vergangenen November aber hat der Bundestag entschieden, dass die Tiere in Deutschland noch bis Ende 2020 weiter ohne Betäubung kastriert werden dürfen. Wie stehen Schweinemäster in der Region dazu? Die RNZ hat in drei Betrieben nachgefragt.

Männliche Ferkel werden kastriert, um sicher zu verhindern, dass das Fleisch unangenehm riecht und schmeckt, weil das Sexualhormon der geschlechtsreifen Tiere besonders stark auf das Fleisch übergehen kann. Die meisten Ferkel werden in Deutschland bis zum achten Lebenstag ohne Betäubung kastriert.

Ohne Narkose? Am 1. Januar hätte damit Schluss sein sollen

"Lange hat man gedacht, dass sehr junge Tiere noch kein Schmerzempfinden haben", erklärt der Stellvertretende Leiter des Veterinäramtes in Wiesloch, Ulrich Eberhardt. Die heftigen Reaktionen bei der Kastration sprächen jedoch dagegen, wenn auch die Wundheilung bei sehr jungen Tieren deutlich schneller sei. "Seit bestimmt zehn Jahren wird diskutiert, dass sich in der Praxis etwas ändern muss."

Doch in der Kastration unter Betäubung sieht Schweinemäster Kimmel aus Obrigheim für sich ein existenzbedrohendes Problem: "Dann können wir nicht mehr mithalten mit dem europäischen Ausland." In Dänemark und Schweden werden die Tiere nur lokal betäubt. Für Eberhardt aus veterinärmedizinischer Sicht aber keine Option. Man müsse genau das richtige Areal in der Nähe des Samenstranges - einer besonders schmerzempfindlichen Region - treffen, die Tiere würden dann immer noch deutliche Abwehrbewegungen zeigen: "Man darf sich das nicht so vorstellen wie eine Spritze beim Zahnarzt".

Kimmel sagt, seine Kunden, also die Metzger, könnten mit den großen Fleischfabriken und den Supermärkten nicht mehr konkurrieren: "Vor 20 Jahren habe ich für ein Ferkel von 28 Kilo Lebendgewicht 180 Mark bekommen, heute grade noch 30 Euro. Dabei ist alles teurer geworden", zusätzliche Tierarztkosten seien da einfach nicht drin.

Auf dem Heimentaler-Biohof Kunzmann bei Schefflenz ist der Weltmarkt kein Thema. Simon Kunzmann verkauft seine Produkte auf den Wochenmärkten in Heidelberg und Mosbach und an "Bioland". Betäubung ist dort Vorschrift, sie entspricht aber auch dem Selbstverständnis des Landwirts aus Leidenschaft.

Der ehemalige Geschäftsführer bei Maschinenring ist ein Quereinsteiger, der auf seinem Hof eine geschlossene Kreislaufwirtschaft betreibt. Das Futter für die Schweine baut er selbst an, die liefern den Dünger. Anfangs hat er die Tiere noch unter Vollnarkose kastriert, ist dann aber schnell auf das Narkosegas Isofluran umgestiegen: "Nach ein paar Minuten sind die Ferkel wieder fit". Zusätzlich kriegen sie noch ein Schmerzmittel.

Eine Lösung mit möglichen Schwachpunkten in der Sicht von Eberhardt: Manchmal wirke die Narkose nicht. Zudem könne es passieren, dass auch Menschen das Narkosegas einatmen. Der Königsweg für ihn ist derzeit die Immuno-Kastration. Dabei wird zweimal innerhalb von vier bis sechs Wochen eine Substanz verabreicht, die bewirkt, dass das Tier weniger Geschlechtshormone und damit auch keine entsprechenden Geruchsstoffe produziert. Weil das aber ohnehin nur bei einem Teil der Ferkel der Fall ist, verzichtet Gunther Ambiel in Epfenbach völlig aufs Kastrieren.

Er betreibt die hier noch seltene Ebermast. Das geht nur, weil er seine Tiere seit 2013 an Edeka Südwest verkaufen kann, einen der wenigen Betriebe, die überhaupt Eber abnehmen. Anders als die meisten Mastbetriebe produziert er seine Ferkel selbst. Durch speziell ausgewähltes Ebersperma sind nur etwa fünf Prozent seiner Schweine geruchsbelastet. Kastration könnte man aber auch vermeiden, wenn die Tiere früher geschlachtet würden, sagt Simon Kunzmann. Schweine mit 50 bis 60 Kilogramm vor der Geschlechtsreife riechen nicht.