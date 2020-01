Heidelberg. (alb/rüb/man/jola/cm) Vor den Fastnachtsumzügen der diesjährigen Kampagne hat das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises Neuerungen für die Sicherheit auf den Zugstrecken bekannt gegeben. Die Zahl der Wagenbegleiter kann demnach je nach Rahmenbedingungen von zehn auf vier reduziert werden. Das entlastet die Karnevalsvereine, die das Personal stellen müssen. Zudem bittet der Landkreis darum, freiwillig auf "Gutselwürfe" zu verzichten. Auch in anderen Städten und Gemeinden sind die Sicherheitsvorkehrungen bei den Umzügen ein Thema. Die "Gutsel" allerdings seltener. Die RNZ hat sich umgehört.

> Schwetzingen. In der Spargelstadt sichert neben der Polizei ein privater Sicherheitsdienst mit rund 25 Mitarbeitern den 66. Kurpfälzer Fastnachtsumzug. Außerdem verschickt die Stadt "blaue Briefe" an Störer, die bei vorherigen Umzügen durch Körperverletzungen oder Urinieren in der Öffentlichkeit aufgefallen sind. Darin bittet man die Beteiligten höflich, sich angemessen zu verhalten. Wer im vergangenen Jahr durch eine Straftat aufgefallen ist, riskiert ein Aufenthaltsverbot in der Innenstadt. "Wir haben solche Verbote im vergangenen Jahr zum ersten Mal verhängt und einen positiven Effekt festgestellt", erklärt Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel. Ohnehin sei der Anteil der Störer nur sehr klein gewesen, betont er. Die meisten der rund 35.000 Besucher hätten friedlich gefeiert.

> Eppingen. Der Nachtumzug hatte vor zwei Jahren aus traurigem Anlass für bundesweite Schlagzeilen gesorgt. Eine damals 18-Jährige war von einer Gruppe im Scherz über einen Kessel mit heißem Wasser gehalten worden. Doch die Frau geriet in den Behälter und zog sich schwere Verbrennungen an den Beinen zu. Als Reaktion darauf hatte das Kraichgau-Städtchen beziehungsweise der von ihr getragene Verkehrsverein die Traditionsveranstaltung im vergangenen Jahr abgesagt.

In diesem Jahr und in den folgenden findet ebenfalls kein Nachtumzug statt. "Der Verkehrsverein wird ihn nicht mehr ausrichten", sagte ein Rathaussprecher am Mittwoch auf RNZ-Anfrage. Stattdessen würden die Eppinger Kraichgau-Hexen am Samstag, 15. Februar, zu einem Narrenball in die Stadthalle einladen. Die Umzüge der "Wicker-Wacker" aus Rohrbach und der Kolpingfamilie gehen wie geplant über die Bühne.

> Reilingen. Bereits zum dritten Mal steigt hier an diesem Freitag der Nachtumzug. Ab 19.11 Uhr schlängeln sich rund 75 Zugnummern durch die Gemeinde, anschließend wird im Narrendorf auf dem Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen weitergefeiert. "Es wird keine Kessel mit heißem Wasser bei dem Umzug geben. Und es sind auch Fackeln und Feuer untersagt", sagte Bürgermeister Stefan Weisbrod. Er hat den kommunalen Zugnummern empfohlen, keine "Gutsel" zu werfen. "Bei anderen Teilnehmern wie Vereinen gehört es zum Konzept, und das wollen wir nicht verbieten", so der Bürgermeister. Ohnehin habe ganz allgemein der Süßigkeitenregen bei Umzügen im Vergleich zu früher stark abgenommen. Dabei spiele auch das Thema Zucker eine Rolle, sagte Weisbrod.

> Heidelberg. Die Abstimmungen zu den diesjährigen Regularien kommt erst noch. Joe Schwarz, Schriftführer beim Heidelberger Karneval-Komitee (HKK) und deshalb für die Organisation des Umzugs verantwortlich, vermutet keine Regeländerungen in Heidelberg. Für die Wagenbegleiter gilt "einer pro Reifen" des Wagens, bei längeren Radständen können es aber auch mehr sein. In Summe sind in Heidelberg etwa 90 Wagenbegleiter unterwegs, 60 davon kommen von einem privaten Sicherheitsdienst.

Das Werfen der "Gutsel" bleibt weiterhin erlaubt: "Aktuell ist hier ein Verbot definitiv kein Thema – das wäre auch das falsche Signal", so Schwarz. Man verzichte aber auf harte Kamellen. "Es gibt immer schwarze Schafe." Teilweise würden die Männer und Frauen auf den Wagen damit abgeworfen, aber Schwarz möchte auch verhindern, dass sich Menschen – insbesondere Kinder – beim Umzug durch herabgeworfene Süßigkeiten verletzen. Kochende Wasserkessel oder ähnliches sind in Heidelberg schon lange nicht mehr erlaubt. Schwarz: "Wir sind da schon relativ weit." Das Werfen von Konfetti wird bereits seit längerem diskutiert. Das HKK verbietet es zwar nicht, weist aber darauf hin, dass man darauf verzichten sollte. "Man muss ja nicht alles einsauen", so Schwarz. Waffen oder täuschend echt aussehende Attrappen haben für Schwarz nichts auf dem Umzug verloren: "Wir würden zwar einen Schützenverein mitlaufen lassen, aber ohne Gewehre." Auf die Besucher – im letzten Jahr waren es um die 90.000, schätzt Schwarz – habe man weniger Einfluss: "Wie sollen wir das kontrollieren?".

> Neckargemünd.Für Thomas Muley gehört der Süßigkeitenregen beim Umzug in der Stadt am Neckar am Fastnachtssamstag einfach dazu. "Das erwarten die Besucher auch", meint der Vorsitzende der Neckargemünder Karnevals-Gesellschaft. "Wir werfen aber keine Bonbons, weil das die Leute nicht mehr mögen." Stattdessen fliegen kleine Tütchen mit Popcorn, Chips, Schokolade und Keksen. Diese würden auch nicht weh tun, wenn doch mal ein Zuschauer ein "Wurfgeschoss" abbekomme. Den teilnehmenden Gruppen mache man aber keine Vorgaben. "Bisher hatten wir nie Probleme", betont Muley. Die Teilnehmer des Umzugs werden angewiesen, die Süßigkeiten vom Wagen weg in die Zuschauer zu werfen, damit keine Kinder beim Aufsammeln unter die Räder geraten. Außerdem werde genau darauf geachtet, dass genügend "Wagenengel" neben den Fahrzeugen laufen: "Das können nie zu viele sein", so Muley. Auf Konfetti wird wegen der aufwändigen Reinigung übrigens schon länger verzichtet.

> Neckar-Odenwald-Kreis. In Bonbons sieht die Kreisverwaltung in Mosbach eine "erhebliche Gefahrenquelle". Weniger die Kinder, für die sie gedacht sind, sondern Erwachsene würden sich danach bücken und den Wagen dadurch gefährlich nahe kommen. Auch würden 90 Prozent der "Gutsel" im Dreck landen, so das Landratsamt, und müssten vom Reinigungsdienst entfernt werden. Oder sie würden spätestens zu Hause weggeworfen. Das sei "Lebensmittelverschwendung", so Pressesprecher Jan Egenberger. Schließlich sind die festen "Gutsel" vom Wagen herunter auch schon als "Wurfgeschosse" missbraucht worden. Wer nicht verzichten will, sollte Fußgruppen die Süßigkeiten verteilen lassen.