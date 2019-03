Von Gerhard Bühler

Ludwigshafen. Mit dem 66. gemeinsamen Fasnachtszug der Schwesterstädte steht am Sonntag, 11. Februar, in Ludwigshafen und Mannheim der Höhepunkt der närrischen Zeit bevor. Dieses Mal ist wieder die Pfälzer Seite dran. Pünktlich ab 13.11 Uhr schlängelt sich der Zug mit seinen 99 Nummern und 3500 Aktiven durch die Ludwigshafener Innenstadt. Bis zu 200.000 Zuschauer am Wegesrand werden erwartet. Angesichts der Jubiläums-Schnapszahl lautet das Motto: "Närrische Route 66: Wir tun es allen kund - jetzt geht’s richtig rund". Kein Geheimnis machen die Veranstalter auch aus ihren umfassenden Sicherheitsvorkehrungen.

Wie die Veranstalter der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft informierten, werden Polizei, Rettungs- und Sicherheitskräfte mit 800 Personen an der Zugstrecke präsent sein. Wie vor zwei Jahren wird es eine Videoüberwachung am Berliner Platz geben. Entlang der Strecke sind wieder "Interventionsteams" aus drei Polizeibeamten unterwegs, die bei aufkommenden Konflikten sofort eingreifen können. Diese sind mit "Bodycams" ausgerüstet.

Polizisten mit "Bodycams"

Im Zug selbst seien alle Wagen vom Tüv Rheinland-Pfalz auf die Sicherheitsvorkehrungen geprüft worden. Neben jedem rollenden Rad laufe zur Sicherung ein Helfer des Vereins nebenher, so die Veranstalter. Außerdem gilt in der Pfalz auch weiterhin die Selbstverpflichtung zum maßvollen Alkoholgenuss. Mit dem Dokument verpflichten sich die Teilnehmer des Fasnachtszuges zum Beispiel dazu, auf den Ausschank von Alkohol an die Zuschauer von den Wagen herunter zu verzichten. Auch die Aktiven im Zug sollen nüchtern bleiben.

Für sie und ihre Vereine bedeutet der Fasnachtszug einen enormen Aufwand. "Es ist toll, was sie wieder auf die Beine stellen", lobten Gregor Seelinger, Präsident des Großen Rats der Ludwigshafener Karnevalsvereine, und Thomas Dörner, Präsident der Karneval-Kommission Mannheim. Für alle, die nach dem Umzug noch weiter feiern möchten, gibt es die Party "LU tanzt" am Berliner Platz.

Info: Aufgrund der Straßensperrungen für den Zug in der Ludwigshafener Innenstadt wird die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel empfohlen. Für Besucher aus der Region gibt es ausreichend Plätze in Parkhäusern.