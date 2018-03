Von Anna Becker

Hockenheim. Für 160 Minuten stand die Stadt auf dem Kopf und die Erde irgendwie still: Die Narren ließen ihrer Leidenschaft in der Rennstadt freien Lauf. Und das war gut so: Denn einen 59. Geburtstag soll man so richtig feiern. So zogen 70 Fußgruppen und Wagen durch die Stadt, man feierte gemeinsam mit dem närrischen Volk entlang der Straßen das Leben und die Lust am Dabeisein.

Los ging es mit dem funkelnagelneuen Zugmarschall alias Christoph Kühnle, der allen einen schönen Fasnachtszug wünschte und mit einem kräftigen "Ahoi" die vielen Menschen in Stimmung brachte. Dass diese sich bei trübem Himmel und gen Null tendierenden Temperaturen eingefunden hatten, musste schließlich belohnt werden.

Hockenheimer Fastnachtszug 2018 - Die Fotogalerie

































































Viele Kinder waren mit von der Partie und streckten ihre Taschen den bonbonwerfenden Narren entgegen. Die verschenkten sogar Spielzeug und Putzlumpen - so kann man sich noch lange an die närrische Zeit erinnern. 70 Mal durften die Gäste des Lindwurms sich dann fragen: Wer ist der Schönste im ganzen Land? Denn schließlich sollte der prächtigste Wagen und die beste Fußgruppe prämiert werden.

Dafür hatte der veranstaltende Hockenheimer Marketing Verein natürlich Spezialisten herangezogen, die aber sicher auch auf des Volkes Maul schielten, um zu einem Ergebnis zu kommen. Sie hatten die Qual der Wahl, denn natürlich hatten die Gruppen das letzte Jahr genutzt, um sich schöne Ideen einfallen zu lassen. Da Prinzessinnen und Elferräte ohnehin aus dem Votum herausgefallen waren, ging es darum, zwischen Märchen- und Hollywoodfiguren, Dämonen und wilden Viechern zu entscheiden. Auffällig dabei: Der Hockenheimer Straßenfasnachtszug präsentierte sich kaum politisch. Hoch im Kurs hingegen standen die Fitnesstipps der "Alten Gaussianer Auf Abwegen" aus Hockenheim oder das Fazit von BKA aus Ketsch, den Eisbär doch gleich auf Safari zu schicken - angesichts des sich wandelnden Klimas.

Angesagt war der Totentanz: Dias de los Muertos feierten die Verstorbenen, während Shrek und Harry Potter munter tanzten. Wer die Bunny-Häschen der Gruppe Abi 92 super fand, der tanzte auch gerne mit der "Oberhaiser Zebra Herd" und ließ sich von der "Sippschaft vum Rhoi" inspirieren, die einfach mal Achterbahn fahren wollte. Für alle aber gab es Grund zum Jubeln, denn an der großen Ehrentribüne am Rathaus begrüßte sie Moderator Uwe Bär - im Hintergrund machte sich die Jury an die Arbeit. Später konnte der Marketing Verein dann die besten Zuggruppen prämieren (s. Kasten).

Leider gab es aber auch Ärger. So meldete die Polizei entlang des Umzugsweges und auf dem Parkplatz in der Heidelberger Straße zahlreiche tätliche Auseinandersetzungen und Beleidigungen. Zum Ende des Umzugs hätten sich bis zu 1500 Personen auf dem Parkplatz versammelt. Nachdem es hier zu mehreren Körperverletzungen gekommen war, wurde der Parkplatz schließlich geräumt. Insgesamt kam es laut Polizeibericht zu sieben Körperverletzungen, zwei Beleidigungen von Polizeibeamten, drei Sachbeschädigungen und einem Diebstahl.